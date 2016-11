A wie Anschnitt bis Z wie Zwini

Mit dem Christmarkt läutet Freiberg die Weihnachtszeit ein. "Freie Presse" hat Wissenswertes um den stimmungsvollen Zauber zusammengetragen.

erschienen am 23.11.2016



A wie Anschnitt: Kein Christmarkt ohne Stollenanschnitt. Diesmal können sich die Freiberger den eigens kreierten Bergmanns-Stollen munden lassen. Als Anschnittsbevollmächtigte fungieren OB Sven Krüger, die Bergstadtkönigin Carolin und der Weihnachtsmann.

B wie Beginn: Der Markt öffnet täglich 10 Uhr, sonntags 10.30 Uhr.

C wie Christmarkt: So heißt der Freiberger Markt, um sich von Weihnachtsmärkten abzusetzen. Der Name soll die bergmännische Tradition bewahren. "Überliefert ist, dass Bergleute dem Christkind und St. Barbara für den Schutz bei ihrer Arbeit unter Tage dankten", sagt Babette Erler von der Stadtverwaltung.

D wie Drehwurm: 30 Sekunden dauert es, bis sich die Pyramide auf dem Markt einmal um sich selbst gedreht hat. Auf dem Karussell drehen sich die Kinder gleich mit, aber nur 12 Runden pro Fahrt.

E wie Einkaufen: Was wäre der Advent ohne entspanntes Last-Minute-Geschenkeshopping? Wer schon weiter im Voraus plant, für den gibt es am ersten und dritten Advent verkaufsoffene Sonntage.

F wie Fotokasten: Wer wissen will, wie fotogen er nach dem 19. Glühwein ist, kann den neuen Fotokasten am Rathaus nutzen. Die Werke können bei Facebook geteilt oder als Postkarte verschickt werden.

G wie Grußkarten: Bastelspaß erwartet die kleinen Gäste in der Bergwerkstatt. Glitzer, Buntpapier und weihnachtliche Deko beflügeln die kindliche Fantasie.

H wie Hilligerglocke: "Süßer die Glocken nie klingen", heißt es nun allabendlich auf dem Christmarkt. Täglich erklingt zur Abendruhe die neue Glocke des Hilliger-Vereins im Türmchen der Bergmannsbaude. Und zwar 20 Uhr, samstags und sonntags 22 Uhr.

I wie Immer da: Die Stände von Weikert-Schokolade, Truß Süßigkeiten, Groth-Tee und Gewürze sowie die Andrag Schmalzbäckerei sind die dienstältesten Anbieter auf dem Christmarkt.

J wie Jump: Nicht nur zum Bergstadtfest hat MDR Jump die Bühne auf dem Obermarkt in der Hand. Zum zweiten Mal sind die Moderatoren auch zum Christmarkt vertreten. Termin: 16. Dezember.

K wie Klimawandel: Heute soll es Meteorologen zufolge frühlingshaft werden, dann sinken die Temperaturen langsam. Schneefall ist für die kommenden zwei Wochen nicht angesagt. Den Einsatz von Schneekanonen lehnt die Stadtverwaltung dennoch ab. "Freie Presse" hat wirklich gefragt.

L wie "Last Christmas": Wider Erwarten haben wir den Weihnachts-Pop-Schmachtfetzen schlechthin zumindest gestern gar nicht gehört.

M wie Mettenschicht: Zur Bergparade am 3. Dezember werden sich die Straßen und Gassen wieder bis zum Überlaufen mit Schaulustigen füllen. Wetten?

N wie Neue Stände: Es gibt einen zusätzlichen Stand für Volkskunst. Neu ist auch ein Stand für Seife.

O wie Ohrwurm: Über 1000 weihnachtliche Lieder stehen auf der Playlist des Christmarktes. In einem Kämmerchen hinter der Bühne steht der zuständige Rechner.

P wie Punschlaterne: Ein Christmarkt ohne Glühwein? Geht. Für Abwechslung sorgt zum Beispiel die Punschlaterne mit Heißgetränken, in denen echte Früchtchen schwimmen. Bei der Brauerei gibt es außerdem Glühbier.

Q wie Quarkkrapfen: Was gibt es Schöneres, als seine Hände in einen Beutel zuckrig süßer Leckereinen zu stecken? Die Quarkkrapfen gehören neben gebrannten Mandeln zu den beliebtesten Süßwaren.

R wie Rennen: Erfrischend ist es, neben Christmarktbesuchern auch mal Sportler in Aktion zu erleben. Bereits zum 25. Mal drehen die Aktiven zum Adventslauf am Samstag ihre Runden um die Stadt.

S wie Stromverbrauch: Die hunderten Lämpchen und andere Verbraucher fressen laut Rathaus schätzungsweise 1500 Kilowattstunden pro Tag. Zum Vergleich: Vier-Personen-Haushalte in Einfamilienhäusern haben einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 4200 Kilowattstunden - im Jahr.

T wie Tassen: 10.000 hat die Stadtverwaltung bestellt. 2016 waren keine Tassen übrig geblieben.

U wie Umleitung: Besonders bei M wie Mettenschicht ausgeprägt.

V wie Volkskunst: Neben traditionellen Schwibbögen und Räuchermännchen warten auch Schneemänner und sogar Frösche darauf, die weihnachtliche Stube zu zieren.

Wwie Weihnachtsmann: Wurde lange gesucht, jetzt gibt es derer gleich drei. Sie wechseln sich ab.

X wie Extragroße Bratwurst: Bratwürste gibt es auf Wunsch in Länge von einem halben Meter.

Y wie Yoyo-Effekt: Setzt mitunter ein, wenn auf R wie Rennen ein X wie Extragroße Bratwurst folgt.

Z wie Zwini: Der Oederaner gehört zu den 60 Künstlern, die das tägliche Bühnenprogramm gestalten. Da der Markt in diesem Jahr 31 Tage dauert, sind entsprechend mehr Künstler engagiert, so die Stadt. (fhob/hors)