Ab Donnerstag soll Verkehr über Bebelkreuzung wieder fließen

erschienen am 23.11.2016



Freiberg. Ein rotes Band wird wohl niemand feierlich durchschneiden, wie Sprecherin Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr gegenüber der "Freien Presse" hat durchblicken lassen. Und dennoch können nicht nur Freibergs Autofahrer jubeln, wenn am Donnerstagvormittag der Verkehr über die sogenannte Bebelkreuzung in Freiberg wieder fließen kann. Treffen sich doch an der Wallstraße, Schillerstraße, Chemnitzer und Annaberger Straße die beiden Bundesstraßen B 101 und B 173, was die Kreuzung zum wichtigsten Straßenknoten der Bergstadt macht. Und weshalb die mit der Sanierung der Schillerstraße verbundene Vollsperrung der Kreuzung seit Ende Oktober aus Freiberg ein Nadelöhr insbesondere für den Durchgangsverkehr machte.

Bis zuletzt haben die Arbeiter gut zu tun gehabt. Heute noch sei der Fugenverguss im Bereich der Wallstraße und im Gehwegbereich entstanden, informierte Wernicke. "Wegen der großen Laubansammlung werden die Straßeneinläufe und die Fahrbahn noch gereinigt. An diversen Stellen werden Restleistungen abgearbeitet", so die Sprecherin weiter.

Seit Ende Juni 2015 hatte das Landesamt die B 173 im Innenstadtbereich zwischen der Einmündung der Ehernen Schlange und dem Bebelplatz auf einer Länge von 640 Metern sanieren lassen. Gleichzeitig wurden die Leitungen der Versorgungsträger für Strom, Gas, Wasser und Abwasser erneuert. Die angesetzten Investitionskosten betrugen dem Landesamt zufolge rund 2,1 Millionen Euro. (bk/hh)