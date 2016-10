Absolventen klagen gegen TU Freiberg

erschienen am 26.10.2016



Freiberg/Chemnitz. Zwei Absolventen der TU Bergakademie Freiberg haben am Chemnitzer Verwaltungsgericht um eine Zeugnis-Korrektur beziehungsweise eine erneute Benotung der Diplomarbeit gestritten. Ein Urteil musste die Vorsitzende der 2. Kammer, Richterin Carola-Julia Keim, jedoch nicht fällen. In beiden Verhandlungen kamen die beteiligten Parteien zu einer alternativen Lösung. Im Fall eines heute 30-jährigen Freibergers, der im Jahr 2014 sein Chemiestudium an der TU mit einer Diplomarbeit abgeschlossen hatte, gelangten die Parteien zu einer gütlichen Einigung. Nun muss die Bewertung und Verteidigung der Diplomarbeit vollständig wiederholt werden. Er hatte sich gegen die schlechte Beurteilung seiner Abschlussarbeit gewehrt. Im zweiten Fall hatte eine junge Frau eine Korrektur ihres Bachelor-Zeugnisses erstreiten wollen, ihre Klage aber letztlich wieder zurückgezogen. (vt)