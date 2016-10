Agrarökonom erhält Carlowitz-Preis für Nachhaltigkeit

erschienen am 27.10.2016



Freiberg/Chemnitz. Erst die Ehrung in Chemnitz, dann der Besuch in Freiberg: Der Agrarökonom Kandeh K. Yumkella aus Sierra Leone, viele Jahre Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung und aktuell Sonderbotschafter der Uno für Erneuerbare Energien, wurde am Donnerstag von der Carlowitz-Gesellschaft mit dem Carlowitz-Preis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Weiterer Preisträger ist Dirk Steffens, Journalist und Botschafter der Umweltorganisation WWF.

Yumkella nutzte die Verleihung für einen Besuch in Freiberg, wo der Namensgeber des Preises, Hans Carl von Carlowitz (1645 bis 1714), als Oberberghauptmann wirkte und den Begriff der Nachhaltigkeit entwickelte. Der Afrikaner trug sich ins Goldene Buch der Stadt Freiberg ein und hielt vor afrikanischen Studenten ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Korruption und für wirtschaftliche Entwicklung seines Heimatkontinent. Der Besuch in Freiberg mit der TU Bergakademie gefiel dem Preisträger. "Ich habe das Gefühl, hier herrscht geradezu eine Kultur der Nachhaltigkeit", sagte er. OB Sven Krüger (SPD) zeigte sich beeindruckt von der Begegnung: Er habe die Energie gespürt, mit der Yumkella "der Armut der Dritten Welt den Kampf angesagt hat". (fhob)