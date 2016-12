Alle Jahre wieder: Das etwas andere Fest

Die Band "Gipsy" tritt jeweils am Wochenende vor Heilig Abend in Siebenlehn auf. Für viele Fans ist das eine Zeitreise.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 19.12.2016



Siebenlehn. Dieser Termin ist schon Tradition, weiß Connie Widmann: "Jeweils am Sonnabend vor dem Weihnachtswochenende tritt bei uns im 'Schwarzen Roß' die Band 'Gipsy' aus Thalheim auf." Und jedes Mal sei die Stimmung super, so die Besitzerin des Siebenlehner Hotels weiter. So sei es auch in diesem Jahr gewesen - rund 250 Fans der Musiker fanden sich zu dem Konzert im Saal des Hauses an der Freiberger Straße in dem Stadtteil von Großschirma ein. Bis gegen 2.30 Uhr am Morgen forderten sie noch Zugaben von der Band.

Viele der Gäste kennen die Musiker schon seit Jahrzehnten, haben die Entwicklung der Gruppe miterlebt. Und auch die Verbindungen zu dem Hotel sind altbewährt. Eigentümerin Widmann: "Freddy hat uns gesagt, dass die Band schon seit 1977 auftritt." Freddy ist Freddy Lieberwirth, Bassist und Manager der Gruppe. Gipsy kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Zigeuner. Der Name sei eine Reminiszenz an das Wanderleben als Musiker, so der Bandgründer weiter, der heute als Einziger aus der Urbesetzung noch auf der Bühne steht.

Das Gästebuch, in das sich auch die Hotelchefin eingetragen hat, ist des Lobes voll über die Auftritte der Band. Und Connie Widmann will an der Tradition festhalten - auch wenn der Gipsy-Gig das einzige Konzert in dem Hause ist, das sonst eher für Tagungen und Konferenzen bekannt ist. Der 16. Dezember 2017 ist bereits für die Band reserviert.