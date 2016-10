Anmelderekord für Freiberger Bürgerpreis

erschienen am 27.10.2016



Für den Freiberger Bürgerpreis liegen in diesem Jahr so viele Nominierungen wie noch nie zuvor vor. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt werden die Stadträte auf ihrer Sitzung am 3. November demnach die Preisträger aus 24 Vorschlägen auswählen. Der Preis wird an Bürger verliehen, die sich auf verschiedenen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens ehrenamtlich für Freiberg und seine Einwohner einsetzen. Vergeben werden die Bürgerpreise dann zum Neujahrsempfang am 6. Januar.

Während für den nächsten Freiberger Sanierungspreis die Einreichungsfrist erst im Mai endet, müssen die Vorschläge für den Kunstförderpreis und den Jugendpreis bis Ende des Jahres im Rathaus vorliegen, wie es weiter hieß. Für den Kunstförderpreis ist bisher ein Vorschlag eingereicht worden. Dieser mit 3000 Euro dotierte Preis soll junge Künstler aus der Region fördern. Für den Freiberger Jugendpreis 2016 liegt bisher ebenfalls erst ein Vorschlag vor. (fp)