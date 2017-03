Archäologen machen sensationelle Funde auf dem Buttermarkt

erschienen am 15.03.2017



Freiberg. Auf dem Freiberger Buttermarkt haben Wissenschaftler Frischwasser-Holzleitungen aus dem 16. Jahrhundert ausgegraben. Doch das ist nicht alles. Im Areal vor der Nikolaikirche entdeckten die Archäologen auch zahlreiche Keramikscherben aus dem 16. Jahrhundert. Zudem stießen sie auf einen hölzernen Unterbau, der wahrscheinlich zu einem Marktstand gehörte. Auch ein Lederstück, etwa so groß wie ein kleiner Finger, tauchte auf. Das Mini-Lederstück wird noch im Landesamt untersucht, genau wie die vielen Scherben sowie die einzelnen Knochenfragmente von Menschen und Tieren, die ebenfalls geborgen wurden. Bei den Holzrohren können Experten sogar das Alter auf das Jahr genau feststellen - anhand der Jahresringe der verwendeten Nadelbäume, so Referatsleiter Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie. Die Wissenschaftler erhoffen sich weitere Hinweise auf das mittelalterliche Leben in der Bergstadt. "Wenn wir hier beispielsweise schwarzen Pfeffer finden würden, wäre das ein weiterer Hinweis auf den Reichtum der Stadt", sagt Referatsleiterin Christiane Hemker, zuständig für den Direktionsbezirk Chemnitz. Die Funde werden freigelegt, vermessen, fotografiert, dokumentiert und geborgen. Ob die Fundstücken einmal ist einer Ausstellung gezeigt werden, steht noch nicht fest. (hh)