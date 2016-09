Asyl: Acht Koordinatoren fÃ¼r die Integration

Asyl: Acht Koordinatoren für die Integration

erschienen am 28.09.2016



Freiberg. Dolmetschen, Sprachkurse, Behördengänge, Arztbesuche, Anträge: Acht neue Integrationskoordinatoren sollen bald in Mittelsachsen zwischen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Vereinen, Ehrenamtlern und Flüchtlingen vermitteln. Dafür wird das Landratsamt beim Freistaat Zuschüsse zur Einstellung der Koordinatoren beantragten. Das kündigte Kreis-Asyl-Stabschef Dieter Steinert am Mittwoch an. Das Land fördere die Kosten für die neuen Integrationskoordinatoren zu 90 Prozent - den Restbetrag von jährlich geschätzt 40.000 Euro müsse der Landkreis tragen. Die acht Koordinatoren sollen für ein bis zwei Jahre nach Möglichkeit in den Rathäusern oder an zentralen Anlaufpunkten in den Kommunen sitzen. (grit/hh)