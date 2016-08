Auch erste ZÃ¤hne wollen gepflegt werden

Auch erste Zähne wollen gepflegt werden

Putzen - das lernen schon die ganz Kleinen - bringt Erfolg. Das Kariesrisiko bei Kindern ist laut Expertenmeinung gesunken. Dennoch gehört Mittelsachsen zu den Schlusslichtern bei der Zahngesundheit in Sachsen.

Von Astrid Ring

erschienen am 27.08.2016



Freiberg. Sogar das Stoffkrokodil muss Zähne putzen - das lernen schon die Kleinsten, wenn sich die Zahnärzte aus dem Gesundheitsamt des Landkreises auf den Weg in Mittelsachsens Kindereinrichtungen und Schulen machen. Mit großen Handpuppen und riesigen Zahnbürsten vermitteln sie bei der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe "altersgerechte Informationen zum Thema Zahngesundheit", erklärt Kreissprecher André Kaiser und fügt an: "Außerdem wird gemeinsam das richtige Zähneputzen geübt."

Das Kariesrisiko bei Kindern konnte durch Prophylaxe und weitere Maßnahmen laut der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege gesenkt werden. Auch in Mittelsachsen wird darauf gesetzt. Während ihrer gerade wieder angelaufenen,jährlichen Termine in den Schulen untersuchen die Zahnärzte des Jugendamtes die gesamte Mundgesundheit - von Karies bis hin zu Zahnfehlstellungen und Zahnfleischerkrankungen.

"Diese Einsätze werden vorwiegend von Zahnärztinnen der Gesundheitsämter, aber auch von freiwilligen niedergelassenen Zahnärztinnen durchgeführt", erläutert Diana Benedix, Zahnärztin vom Kreis-Gesundheitsamt. Bei diesen Untersuchungen werden die Zähne der Kinder laut Benedix mitunter zur Kariesprophylaxe unter anderem mit Fluor behandelt. Dadurch sollen der Zahnschmelz gestärkt und die Zähne gegen schädliche Säuren im Mund, die vor allem durch Zucker aus der Nahrung entstehen, geschützt werden. Denn als häufigstes Zahnproblem stelle sich immer wieder Karies heraus, wissen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes.

Doch so gut die Zahngesundheit sachsenweit ist, es gibt regionale Unterschiede. "Wenn man die Landkreise im Freistaat vergleicht, fällt auf, dass in Mittelsachsen bei nahezu allen Altersgruppen der Kinder ein höheres Kariesrisiko als beim sächsischen Durchschnitt besteht. In Dresden hingegen haben die Kinder das durchschnittlich geringste Kariesrisiko", sagt der Kreissprecher.

Demnach hatten im Schuljahr 2014/2015 insgesamt 60,6 Prozent der Sechsjährigen im Freistaat noch niemals Karies. Mittelsachsen weist mit 58,8 Prozent einen etwas schlechteren Wert auf. "Die Unterschiede zwischen den einzelnen Landkreisen in Sachsen sind jedoch so gering, dass ein Deutungsversuch reine Spekulation wäre", sagt Kreissprecher Kaiser.

"Im Landkreis Mittelsachsen sind rund 30.000 Kinder von den drei Zahnärztinnen des Gesundheitsamtes jährlich zu untersuchen", so Diana Benedix. Wenn die Ärztinnen bei den Mädchen und Jungen Zahnprobleme feststellen, erhalten die Eltern einen Mitteilungszettel.

"Unsere Mitteilungszettel enthalten Empfehlungen. Die Eltern brauchen lediglich einen Termin bei einem Zahnarzt ihrer Wahl auszumachen", so Diana Benedix. Die Zahnärzte sind sich einig, dass trotz aller Prophylaxe und der regelmäßigen Untersuchungen in den Schulen und Kindereinrichtungen die Eltern den größten Einfluss auf die Mundgesundheit ihrer Kinder haben. "Das fängt schon bei der Getränkeauswahl und der Ernährung an, geht über die tägliche Kontrolle des Zähneputzens bis hin zum Einhalten der Zahnarzttermine. Von öffentlicher Seite kann man dafür nur Impulse geben", sagt die Zahnärztin im Gesundheitsamt.