Audi steht in Flammen - Verdacht auf Brandstiftung

erschienen am 29.09.2016



Freiberg. Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 0.45 Uhr zu einem Brand in die Berthelsdorfer Straße in Freiberg gerufen worden. Dort stand ein Audi A6 in Flammen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am A6 wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Durch die Flammen wurden auch ein Renault und ein VW beschädigt, die neben dem Audi geparkt waren. Angaben zu den Schäden an diesen Fahrzeugen liegen der Polizei noch nicht vor. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. (fp)