Ausbildung - Erneut weniger Bafög-Anträge

Freiberg. Die Zahl der Bafög-Anträge in Mittelsachsen ist auch im zurückliegenden Jahr gesunken. Bis 1. November lagen laut Landratsamt 1170 Anträge auf Ausbildungsförderung vor. Damit setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen fünf Jahre fort: 2015 waren noch über 1280 Fälle registriert, in den Vorjahren jeweils rund 100 mehr, bis hin zu 1750 im Jahr 2011. Der Kreis sieht die Gründe für den Rückgang in den geburtenschwachen Jahrgängen der 1990er-Jahre. (grit/hh)