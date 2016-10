B 173: Hauptverkehrsader in Halsbach doppelt unterbrochen

Auch auf der Muldebrücke wird ab Montag gebaut und somit eine zweite Sperrung eingerichtet. Für die Anwohner soll die Zufahrt zum Ort jedoch gewährleistet sein.

Von Kai Kollenberg Und Verena Toth

erschienen am 13.10.2016



Halsbach/Freiberg. Der Brief einer Chemnitzer Straßenbaufirma hat im Freiberger Ortsteil Halsbach für viel Aufregung gesorgt. Darin erläutert das Unternehmen, dass am kommenden Montag die Bundesstraße 173 zwischen dem Abzweig Hilbersdorfer Straße und der Brücke über die Mulde wegen Bauarbeiten komplett gesperrt wird. Das Problem ist jedoch: Die B 173 ist im weiteren Verlauf am Ortsausgang Halsbach noch immer wegen einer weiteren Baustelle nicht befahrbar. Die Hauptverkehrsader des Ortsteils würde durch die Arbeiten komplett gekappt. Nur über Schleichwege und lange Umleitungen wäre der Ortskern noch erreichbar.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das mit der Sanierung der B 173 betraut ist, sieht jedoch keinen Grund zur Kritik: "Der Anliegerverkehr zu den betroffenen Grundstücken einschließlich der Ortslage Halsbach wird während der Arbeiten aus Richtung Freiberg weitgehend aufrechterhalten. Es ist jedoch mit kurzfristigen Behinderungen zu rechnen." Der Fernverkehr werde über die bestehende großräumige Umleitung geführt, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Doch die Schleichwege - schon jetzt von ortsfremden Fahrern rege genutzt - sind schmale, bereits erheblich reparaturbedürftige Ortsstraßen. Die Bundesstraße, deren Fahrbahn teilweise abgefräst ist, wird dennoch genutzt. Regelmäßig ignorieren Autofahrer die Sperrung. Das ist am Ortsausgang in Halsbach Richtung Dresden der Fall.

Anwohnerin Christl Westhoven ärgert sich über rücksichtslose Auto- und Lkw-Fahrer, die trotz der Vollsperrung die Abkürzung über die Straße Kreuzermark nehmen. Außer Anliegern und dem Busverkehr dürfte auf der Strecke derzeit eigentlich niemand fahren. Dennoch herrscht reger Verkehr auf der schmalen Fahrbahn. Sogar schwere Lkw rauschen über die rudimentäre Fahrbahn, um die kürzere Umleitung zu nutzen.

Dass diese Fahrer ab Montag nun durch eine weitere Baustelle von einer Durchfahrt abgehalten werden, bezweifelt sie. Dass derartige Bedenken berechtigt sein könnten, beweist ein Blick nach Flöha. Dort musste vor kurzer Zeit die Augustusburger Straße, eine der wichtigsten Trassen durch die Stadt, ebenfalls gesperrt werden. Obwohl ausschließlich Anliegern die Durchfahrt erlaubt war, rauschten viele Autofahrer durch die Baustelle und gefährdeten die Bauarbeiter so erheblich, dass die Arbeiten zeitweise komplett zum Erliegen kamen.

Die Halsbacherin Christl Westhoven hat sich bereits auf eine lange Umleitungstour eingerichtet, wenn sie in den eigenen Ortskern oder gar bis Freiberg fahren muss. Sie habe Verständnis für die Bauarbeiten, die ja nun einmal sein müssten. Über die Organisation der Umleitungsstrecken ist sie nicht glücklich.