Bahnhof Freiberg: Mann belästigt mehrere Frauen sexuell

erschienen am 05.05.2017



Freiberg. Ein unter Drogen stehender Mann hat am Donnerstagabend offenbar drei Frauen auf dem Freiberger Bahnhof sexuell belästigt. Mehrere Zeugen beobachteten den Mann dabei, wie er an einem Fahrkartenautomaten drei Frauen immer wieder unsittlich berührte. Die Zeugen schritten schließlich ein, zogen den Mann von einer derzeit noch unbekannten Frau weg und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Noch bevor die Beamten da waren, verließen die belästigten Frauen den Bahnhof. Bei der Aufnahme der Personalien des 18-jährigen Tatverdächtigen machte dieser auch mehrfach anzügliche Gesten gegenüber einer Beamtin. Ein Drogenschnelltest bei dem Mann verlief positiv auf Cannabis sowie Kokain, ein Alkoholtest ergab 2,04 Promille.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten und Störungen der öffentlichen Sicherheit wurde der 18-Jährige Tunesier in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle am Freitagmorgen wieder verlassen. Die Polizei in Freiberg sucht nun die geschädigten Frauen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03731 70-0 entgegen. (fp)