Bauarbeiten: Steg führt seit Mittwoch zum Theater in Freiberg

erschienen am 15.02.2017



Freiberg. In Kürze beginnen rund um den Freiberger Buttermarkt nahe dem Mittelsächsischen Theater die Straßensanierung und Tiefbauarbeiten an den Versorgungssystemen. Damit für das Publikum auch trotz der Baumaßnahmen auf dem Theatervorplatz der Zugang zum Theater gewährleistet ist, wurde am Mittwoch ein Steg mit Geländer angebaut.

Zur Premiere des Stücks "Die Firma dankt" am Samstag feiert auch der neue Aufgang seine Premiere. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich im Herbst abgeschlossen werden, weshalb auch die Zugangsrampe bis in die neue Spielzeit hinein zum Theater gehören wird. (ar)