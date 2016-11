Bebelkreuzung in Freiberg wieder freigegeben

erschienen am 24.11.2016



Freiberg. Am Donnerstagvormittag ist die Bebelkreuzung in Freiberg, die Schnittstelle zwischen den Bundesstraßen 101 und 173 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Bis gegen 10 Uhr wurde die Straße noch gesäubert und Sperrschilder weggeräumt. Jetzt ist der wichtigste Straßenknoten der Bergstadt wieder passierbar.

Seit Ende Juni 2015 hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die B 173 im Innenstadtbereich auf einer Länge von 640 Metern sanieren lassen. Die angesetzten Investitionskosten betrugen laut dem Landesamt rund 2,1 Millionen Euro. (fp)