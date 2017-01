Bei Siemens in Freiberg sind die Lichter aus

Im Stillen haben sich Betriebsrat und Konzern über einen Interessenausgleich verständigt. Die Abwicklung des Standortes wird nun angegangen. Vielleicht könnte aber doch wieder Leben in den Komplex an der Halsbrücker Straße einziehen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 05.01.2017



Freiberg. Zu Silvester wurde in Freiberg um Mitternacht nicht nur das alte Jahr verabschiedet und mit Feuerwerk das Jahr 2017 begrüßt. In diesem Augenblick endete auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte in der Bergstadt, das in die DDR-Zeit zum Deutschen Brennstoffinstitut (DBI) zurückreicht: Zum 31. Dezember stellte der Siemens-Standort seinen Betrieb ein. Das bestätigte der Konzern der "Freien Presse" auf Anfrage. Damit fand vor wenigen Tagen ein zähes Ringen ein Ende, das fast anderthalb Jahre gewährt hatte.

Zum Schluss war es bei der Auseinandersetzung zwischen den verbliebenen 25 Mitarbeitern und dem Konzern nur noch darum gegangen, einen Interessenausgleich zwischen den Parteien zu finden und einen Sozialplan aufzustellen. Ein erster Versuch war im Sommer gescheitert. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite riefen eine Einigungsstelle an.

Mitte November wurde in den neuerlichen Verhandlungen eine Einigung erzielt. 24 der 25 Mitarbeiter hätten sie unterzeichnet. Nähere Details nannte Siemens nicht. Eine Auffanggesellschaft, die die verbliebenen Mitarbeiter weiter qualifizieren und vermitteln soll, sei aber gegründet worden. Vertreter des Betriebsrates waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Dass Siemens das im Jahr 2006 übernommene Unternehmen abwickeln wollte, war spätestens im Januar 2016 beschlossene Sache. Siemens testete und vermarktete in Freiberg Reaktoren, die aus Kohle gasförmige Produkte zur Weiterverarbeitung gewinnen. Bemühungen der Freiberger Mitarbeiter, einen anderen Investor zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt. Bei einer Umstrukturierung wollte sich Siemens nach Meinung der Geschäftsleitung von nicht einträglichen Bereichen trennen. Seit Mitte 2015 stand Freiberg bereits auf einer internen Streichliste.

Die Liquidation des Standortes soll nun angegangen werden, teilte der Siemens-Konzern mit. Dabei wird es vor allem auch um die Frage gehen, wie die Immobilie künftig genutzt werden kann. Über mögliche Interessenten ist bisher nichts Konkretes bekannt geworden. Seit Kurzem gibt es allerdings das Gerücht, dass dort die TU Bergakademie einziehen und auch die Gerätschaften nutzen könnte. Die Hochschule teilte gestern aber auf Anfrage mit, zum Gerücht könne sie nichts sagen. Es gebe nichts Aktuelles zu dieser Frage, so eine Sprecherin mit.

Die Universität hatte sich über mehrere Monate bemüht, den Siemens-Standort als gemeinsames Unternehmen mit dem Fraunhofer-Institut betreiben zu können. Doch diese Pläne scheiterten Anfang 2016. Die notwendige Finanzierung konnte nicht bereitgestellt werden.