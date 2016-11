Bergakademie Freiberg: Zusammenarbeit mit Partnern in Chile

erschienen am 16.11.2016



Die TU Bergakademie Freiberg wird künftig noch enger mit Partnern aus Chile zusammenarbeiten. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde am Dienstag während der Delegationsreise unter Leitung von Staatsminister Thomas Schmidt (CDU) in Santiago de Chile unterzeichnet. Die älteste montanwissenschaftliche Universität der Welt in Freiberg wird demnach mit der Universidad de Santiago de Chile kooperieren, der größten Universität Chiles und zugleich einer der ältesten Universitäten Amerikas. "Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit der TU Bergakademie Freiberg mit der Universidad de Santiago de Chile und weiteren Partnern intensiviert wird. Diese Kooperation leistet einen wichtigen Beitrag für den wissenschaftlichen sowie wirtschaftlichen Austausch und dient dem Umweltschutz", sagte Sachsens Landwirtschaftsminister Schmidt. Die Freiberger Wissenschaftler haben sich zudem kürzlich an einer Ausschreibung zum Aufbau eines deutsch-chilenischen Forschungszentrums beim Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligt. Dessen Aufgabe soll es sein, Wege zu erforschen, wie der Bergbau für wirtschaftlich wichtige Metalle effektiver und umweltverträglicher gestaltet werden kann. (jwa)