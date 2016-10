Bergakademie Freiberg zeigt erste restaurierte Stücke

erschienen am 28.10.2016



Die Kustodie der TU Bergakademie Freiberg stellt am kommenden Donnerstag erste Ergebnisse eines Restaurierungsprojekts in der Bergbausammlung vor. Wie die Pressestelle der Hochschule mitteilte, geht es in dem Projekt insbesondere um bis dato unbekannte Lehrtafeln und mit Holzschutzmitteln belastete Modelle. Die Bergakademie hatte dafür Fördergeld der Hermann-Reemtsma-Stiftung Hamburg einwerben können, wie es weiter hieß. (fp)

Die Präsentation findet am Donnerstag, 18 Uhr in der Kustodie der Bergakademie, Lessingsstraße 45 statt. Eintritt frei.