Bergakademie verabschiedet Absolventen

erschienen am 05.11.2016



Freiberg. Die TU Bergakademie verabschiedet heute knapp 940 Studenten. Darunter sind zum ersten Mal auch Absolventen des Bachelorstudienganges Energietechnik sowie des Masterstudienganges Angewandte Informatik. Bei einem Festakt in der Freiberger Nikolaikirche nehmen rund 200 Männer und Frauen ihren Absolventenbrief von Rektor Barbknecht entgegen. "Unsere Absolventen haben mit ihrem Studium an der TU Bergakademie Freiberg ein stabiles Fundament gelegt, auf das sie nun aufbauen können", so Barbknecht, "Mit ihrem Spezialwissen und den gesammelten Erfahrungen insbesondere im Rohstoff und Materialbereich stellen sie sich als Entscheidungsträger von morgen den spannenden Fragen der Zukunft."

Die meisten Absolventen kommen von den Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften (304), Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau (236) sowie der Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik (209). Ein Großteil der 938 Absolventen des Studienjahres 2015/16 verlässt die TU Bergakademie Freiberg als Ingenieur (412), Natur- (283) oder Wirtschaftswissenschaftler (243), ungefähr die Hälfte (52 Prozent) mit einem Masterabschluss (486), 32 Prozent mit einem Bachelor (302) und 16 Prozent mit einem Diplom (150). Die besten Absolventen der sechs Fakultäten werden traditionell mit der Georgius-Agricola-Medaille ausgezeichnet.



Am Abend feiern die Absolventen zusammen mit Angehörigen, Freunden sowie Professoren und Mitarbeitern der TU Bergakademie Freiberg beim Universitäts- und Absolventenball im Freiberger "Tivoli". (fp)