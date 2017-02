Berufswahl: 1600 Schüler wollen Unternehmen in Mittelsachsen sehen

erschienen am 22.02.2017



Freiberg. Bisher 1600 Schülerinnen und Schüler haben sich zur mittelsächsischen Woche der offenen Unternehmen angemeldet. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, können Interessierte bei der vom Landkreis organisierten Berufsinformationswoche vom 13. bis zum 18. März hinter die Büro-, Werkstatt- und Labortüren von insgesamt 203 Teilnehmerunternehmen blicken. Insgesamt 675 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Der Anmeldeschluss ist an diesem Sonntag. Auch Teilnehmer aus den Nachbarlandkreisen sind willkommen. (fp)

