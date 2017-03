Beton und eine defekte Bahn: Polizei sucht Schienen-Saboteure

Kinder oder Jugendliche sollen Steine auf die Freiberger Bahnstrecke gelegt haben. Die Bundespolizei ist eingeschaltet. Das Bahnunternehmen hält sich rechtliche Schritte offen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 07.03.2017



Freiberg/Kleinschirma. Was für Steine und wie groß sie genau waren, darüber rätselt die Bundespolizei auch zwei Tage nach dem Vorfall noch. Die Beamten hätten vor Ort nur noch Abriebspuren und Staub gefunden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei gestern auf Anfrage der "Freien Presse", nachdem der Zwischenfall am Montagmittag bekannt geworden war. Die Steine, die wohl Kinder oder Jugendliche auf die Bahnstrecke Dresden-Chemnitz im Bereich Freiberg/Kleinschirma gelegt hatten, waren am Samstagabend von der Wucht des darüber rollenden Zugs zerbröselt worden.

Ein reiner Jugendstreich ist der Vorfall für die Bundespolizei nicht. "Im allerschlimmsten Fall kann es zu einer Entgleisung kommen", sagte die Sprecherin. Ihre Kollegen waren am Samstag verständigt worden, nachdem ein Zugführer die Steine überfahren hatte. Er hatte auch Kinder beziehungsweise Jugendliche an den Gleisen ausgemacht.

Gegen 18.15 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch die Notfallleitstelle der Bahn informiert. Die Beamten machten sich von Chemnitz aus auf den Weg. Als sie ankamen, fehlte von den Kinder aber bereits jede Spur. Auch eine Suche im Umfeld der Bahnschienen blieb laut Bundespolizei ergebnislos.

Größere Schwierigkeiten bereiteten die Steine auf den Schienen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) nicht. Zu Verzögerungen oder einer Sperrung der Strecke kam es nicht. Allerdings wurde durch das Hindernis eine Bahn so stark beschädigt, dass sie nach Angaben des Unternehmens aus dem Verkehr gezogen werden musste. Wie groß der Schaden definitiv ist, werde gerade im Werk festgestellt, sagte ein Mitarbeiter der MRB-Pressestelle: "Es müssen größere Steine als die Steine gewesen sein, die im Schotterbett liegen." Er geht davon aus, dass es sich um Betonsteine handelte, weil die Polizei nur noch Staub von ihnen gefunden habe.

Dass Kinder und Jugendliche den Bahnverkehr in Freiberg stören oder gefährden, ist nicht das erste Mal der Fall. Im September 2015 erregte ein Hubschrauber-Flug der Bundespolizei große Aufmerksamkeit. Die Besatzung hatte spielende Kinder auf der Bahnstrecke entdeckt und verscheuchte sie mit Lautsprecherdurchsagen. Wenig später griffen die Kollegen der Polizeidirektion Chemnitz drei Mädchen und drei Jungen zwischen 8 und 14 Jahren auf.

Im vergangenen Oktober dann verirrte sich eine Jugendliche beim Handyspielen auf die Gleise. Sie wurde von einem Zug angefahren. Ein schlimmeres Unglück konnte laut Bundespolizei verhindert werden, da ein Zugführer die Jugendliche auf der Gegenstrecke bemerkt und gemeldet hatte. Die Bahn, die das Mädchen erfasste, fuhr deswegen nur auf Sicht.

Weil Vorfälle wie diese in Freiberg häufiger vorkommen als anderswo, seien Beamte der Bundespolizei in Freiberger Schulen unterwegs und klärten die Kinder über die Gefahren und die möglichen Folgen auf, sagte die Sprecherin der Bundespolizei. Neben der strafrechtlichen Verfolgung wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr kommt es laut Bundespolizei in den meisten Fällen auch zu zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen durch die geschädigten Bahnunternehmen, die 30 Jahre geltend gemacht werden könnten.

Die MRB hält sich aktuell diesen Weg ausdrücklich offen. Bisher seien derartige Schritte aber nicht ergriffen worden, hieß es.

Zeugenaufruf Personen, die Angaben zum Vorfall am Samstagabend machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.