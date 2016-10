Betreten verboten: Kita-GelÃ¤nde gesperrt

Betreten verboten: Kita-Gelände gesperrt

Die Erde im Freiberger Raum ist durch den Bergbau mit Schwer- metallen belastet. Deshalb muss der Boden in sechs Kindereinrichtungen ausgetauscht werden. Darauf warten Kinder, Eltern und Erzieher in der Villa Kunterbunt schon lange Zeit.

Von Verena Toth

Feiberg. Rot-weißes Absperrband flattert im Garten des Freiberger Kindergartens Villa Kunterbunt. Etwa die Hälfte des Außengeländes dürfen die Mädchen und Jungen schon seit Monaten nicht mehr betreten. Denn im Erdboden schlummert eine unsichtbare Gefahr. Die Grenzwerte für Schwermetalle in der vom Bergbau gezeichneten Region sind deutlich zu hoch. "Laut einem Gutachten liegen die Werte für Arsen und Blei über den Grenzwerten, bei Cadmium hingegen deutlich darunter", so die Bestätigung aus dem Freiberger Rathaus. Betroffen sind neben der Villa Kunterbunt im Stadtgebiet etwa 300 Kinder, die in den Einrichtungen St. Johannis, Löwenzahn, Pusteblume, Sachsenspatzen und Schlaumäuse betreut werden.

Bereits 2015 wurde in der Villa Kunterbunt das Gutachten erstellt, in dem die zu hohen Schwermetallwerte festgestellt wurden. Deshalb muss der Boden in dem Gellände ausgetauscht werden. Das bestätigt Matthias Lang, Vorstandsvorsitzender des Vereins Kinderarche Sachsen, der Träger der Kita ist. Seither dürfen die Kinder das Gelände zwar betreten, aber nur unter bestimmten Vorgaben nutzen. Ein Teil des Außengeländes muss komplett gesperrt bleiben.

In Panik verfällt Juliette Göbel, deren vierjährige Tochter Anna in der Einrichtung betreut wird, aber deshalb nicht. "Wir Eltern wurden voriges Jahr im September darüber informiert, auch in diesem Jahr war das wieder ein Thema", berichtet die 36-Jährige. Dass der Boden belastet ist, ist für die waschechte Freibergerin nichts Neues. "Wir wohnen nun einmal in einem Bergbaugebiet, das wissen wir. Ich selbst habe hier in diesem Gelände schon als Kindergartenkind gespielt", macht sie deutlich. Gesundheitliche Nachteile habe sie dadurch nicht erlitten. "Aber natürlich wünschen wir uns, dass nun endlich der Bodenaustausch über die Bühne gehen kann. Denn wenn das geschafft ist, soll auf dem Gelände eine Matschanlage für die Kinder gebaut werden", berichtet die junge Mutter.

Auch Regine Bluth, die Leiterin der Kindertagesstätte, hofft, dass die Bauarbeiten nun bald starten können. "Ich weiß, dass es mehrere Einrichtungen betrifft und dass die Stadtverwaltung intensiv an der Beseitigung des Problems arbeitet. Uns wurde versprochen, dass wir als eine der ersten Einrichtungen mit dabei sind, wenn die Arbeiten starten", so die Kita-Chefin. Laut Stadtverwaltung sollen die Bagger nun im Frühjahr 2017 anrollen. Die dafür notwendigen Fördermittel stellt der Freistaat zur Verfügung.

In der Villa Kunterbunt sollen die Bauarbeiten in zwei Teilabschnitten durchgeführt werden, sodass ein Teil des Gartens genutzt werden kann. Bereits in diesem Jahr haben sich die Kinder und Erzieherinnen mit den Einschränkungen arrangieren müssen. Es wurden Hochbeete angelegt und die Sandkästen so präpariert, dass die Mädchen und Jungen nicht mit der Erde in Kontakt kommen. "Wir achten natürlich immer besonders auf die Handhygiene nach dem Spielen im Freien, und nun aber ganz besonders", sagt Regine Bluth. Dass Freiberg und die Region durch den Jahrhunderte langen Bergbau schlechte Bodenwerte haben, sei bekannt, sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD). "Akute Gefahr geht davon nicht aus, da wir die Kinder durch die Absperrungen schützen. Aber wir arbeiten daran, die Situation sukzessiv nachhaltig zu verändern." Ein Bodenaustausch sei bereits in den Kitas Kastanienzwerge, Spielhaus, Naturkindergarten und Brummkreisel erfolgt. Saniert wurden auch das Außengelände der Bergstadtzwerge und der Krippenspielplatz der Kita Montessori.