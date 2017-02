Betriebe öffnen sich für Schüler

Vom 13. bis 18. März läuft im Landkreis wieder die "Woche der offenen Unternehmen". Die Firmen werben mit 675 Angeboten um Lehrlinge.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 24.02.2017



Freiberg. Für die Woche der offenen Unternehmen in Mittelsachsen liegen laut André Kaiser vom Landratsamt bereits rund 1600 Anmeldungen von Jugendlichen vor. "Bei den Schülerinnen und Schülern hat es sich in den vergangenen Jahren herumgesprochen, dass zeitiges Kommen gute Plätze sichert", urteilt der Pressesprecher. Eingeladen seien dabei nicht nur die künftigen Fachkräfte aus der Region, betont Kaiser: "Interessierte aus den Nachbarlandkreisen können dieses Angebot ebenfalls gern nutzen." Deshalb organisiere der Landkreis die Berufsinformationswoche in Absprache mit dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Zwickau.

Stark gefragt seien dabei auch dieses Jahr wieder Berufe wie Sozialpädagoge und Erzieher sowie in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Im technischen Bereich stünden Berufe wie Mechatroniker oder Jobs im Fahrzeugbau im Fokus der Jugend. "Erfreulich ist auch, dass Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gut angenommen werden", so Kaiser. Verhältnismäßig viele freie Plätze gebe es dagegen beispielsweise bei den Pflegeberufen.

Im Rahmen der Woche der offenen Unternehmen stellen sich nach Angaben der Kreisverwaltung, bei der die Fäden zusammenlaufen, dieses Jahr 203 Unternehmen aus Mittelsachsen mit 675 Veranstaltungen vor. Vom 13. bis zum 18. März blicken die Schülerinnen und Schüler hinter die Büro-, Werkstatt- und Labortüren. In den meisten Unternehmen sind auch die Eltern herzlich eingeladen. Die Veranstaltungen finden wochentags am Nachmittag nach dem Unterricht und am Samstag statt. Gezeigt werden 150 Ausbildungsberufe, die künftigen Schulabsolventen können mit Azubis, dem Chef oder der Chefin selbst ins Gespräch kommen und so erste Kontakte in die Berufswelt knüpfen. Die Anmeldefrist läuft am Sonntag ab; das Anmeldeformular und weitere Infos gibt es im Internet: www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de