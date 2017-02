Bewährung für PSW-Chef

Der frühere Geschäftsführer des Brander Schmiedebetriebes muss nicht ins Gefängnis - trotz mehrerer Vorstrafen.

Von Astrid Ring

07.02.2017



Chemnitz/Brand-Erbisdorf. Matthias Listner muss nicht ins Gefängnis. Der ehemalige Geschäftsführer der PSW Schmiedetechnik in Brand-Erbisdorf ist gestern am Landgericht Chemnitz wegen Betruges zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Die Bewährung wurde auf drei Jahre festgelegt. Außerdem muss Listner innerhalb eines Jahres 400 Arbeitsstunden im Sozialdienst leisten. Sollte sich der Verurteilte in der Bewährungszeit etwas zu Schulden kommen lassen, gelten laut Gericht drei Monate als Haft wegen des langen Prozesses als abgegolten.

Die Richter blieben mit dem Urteil weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für den ehemaligen PSW-Geschäftsführer wegen Betruges in besonders schwerem Fall eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch, beziehungsweise für eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Sollte das Urteil rechtskräftig werden -Revision dagegen ist zugelassen -, kommt der Brand-Erbisdorfer trotz seines Vorstrafenregisters erneut ohne Haftstrafe davon. Und das, obwohl er zwischen 2010 und 2012 von verschiedenen Gerichten in anderen Fällen wegen Insolvenzverschleppung, Veruntreuung, Unterschlagung zu Geldstrafen beziehungsweise Haft bis zu knapp zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Die Geldstrafen seien gezahlt, die Haftstrafe erlassen worden, so das Gericht gestern.

Auf den nun zu Ende gegangenen Prozess gegen Listner am Chemnitzer Landgericht hatten mehr als 250 ehemalige Mitarbeiter des inzwischen geschlossenen PSW lange warten müssen. Der traditionsreiche Schmiedebetrieb war bereits ab 2007 mehrfach in die Schlagzeilen geraten, weil die Geschäftsführung damals noch mit Michael Theerkorn an der Spitze Löhne und Sozialversicherungsbeiträge schuldig blieb. Ab Januar 2008 zeichnete dann auch Listner als Geschäftsführer verantwortlich. Zu Beginn des Jahres 2009 musste er auf Druck der Mitarbeiter Insolvenz anmelden. Da hatte die Belegschaft schon mehrere Monate keinen Lohn erhalten. Das Gericht habe Listner jedoch nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass dieser zunächst bis ins Letzte über die finanzielle Situation von PSW informiert gewesen sei. Laut der Vorsitzenden Richterin Petra Kürschner ist das Schmiedeunternehmen bereits 2007 insolvent gewesen, das habe ein Gutachten ergeben. Denn das Unternehmen habe zum damaligen Zeitpunkt bereits Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Listner habe deshalb eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung unterzeichnet, damit eine sogenannte Puls-Anleihe von knapp 8 Millionen Euro aufgenommen werden konnte. Dafür seien von PSW, so das Gericht, falsche Angaben über die wirtschaftliche Situation gemacht worden. Das Geld sei zweckentfremdet verwendet und zu Teilen von der Familie Theerkorn aufgebraucht worden. Listner habe genauer nachfragen und die Nutzung der Millionen kontrollieren müssen.

Der Beschuldigte selbst hatte sich während der Verhandlungstage mehrfach darauf berufen, lediglich für den Vertrieb verantwortlich gewesen zu sein. Die finanziellen Geschäfte seien über den anderen Geschäftsführer Michael Theerkorn gelaufen. Bei genaueren Nachfragen durch das Gericht gab Listner Erinnerungslücken an, hatte sich jedoch zu Beginn des Prozesses umfassend zum Tatvorwurf geäußert.