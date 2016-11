Bis zu sechs Monate Warten auf Termin beim Psychotherapeuten

Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist der Bedarf in Mittelsachsen mehr als gedeckt. Aber stimmen die Berechnungen noch?

Von Steffen Jankowski und Holk Dohle

Freiberg. Sechs Monate sollte der Familienvater aus dem Raum Flöha auf den ersten Termin beim Psychotherapeuten warten. "Ich hatte seit Wochen keine Ruhe mehr gefunden, war zugleich aber völlig antriebslos. Ich war nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wollte mich nur noch verstecken", erinnert sich der Mann. In dieser Verfassung sei es für ihn schon eine riesige Überwindung gewesen, überhaupt zum Telefon zu greifen. Doch statt der ersehnten Hilfe spendeten Anrufbeantworter Trost. Erst beim sechsten oder siebten Versuch kam es zur Terminabsprache. "Doch bis dahin war es ein halbes Jahr. Ich wusste nicht weiter, war am Ende."

Die lange Wartezeit ist kein Einzelfall. Das räumt selbst die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) ein - obwohl nach ihrer Statistik der Landkreis in Bezug auf Psychotherapeuten "überversorgt" ist. "Bedingt durch die notwendige besondere Qualität des Vertrauensverhältnisses zwischen Patient und Psychotherapeut ist es durchaus möglich, dass in einem grundsätzlich überversorgten Planungsbereich für einzelne Praxen längere Wartezeiten bestehen können", erklärt Carmen Baumgart von der KVS.

Konkret gebe es im Planbereich Freiberg 26,0 "bedarfsplanungsrelevante Psychotherapeuten", das entspreche einem Versorgungsgrad von 125,7 Prozent. Im Raum Mittweida seien mit 21,5 Stellen 171,6 Prozent und im Döbelner Gebiet mit 9,5 Stellen 137,8 Prozent des Bedarfsplanes gedeckt. Bei mehr als 110 Prozent würden die Planbereiche für Neuzulassungen gesperrt, so Baumgart.

Professor Jürgen Hoyer von der TU Dresden sieht das skeptisch: "Der 'Bedarf' wird nach den Versorgungszahlen in der Vergangenheit einfach festgelegt, nicht nach fachlichen Kriterien oder nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen." Damit habe man in früher schlecht versorgten Gebieten schnell eine angebliche Überversorgung, sobald in der Zwischenzeit eine irgendwie geartete Verbesserung eingetreten ist, so der Inhaber des Lehrstuhls für Behaviorale Psychotherapie.

Auf das Dilemma weise die Psychotherapeutenkammer seit Jahren hin, so der Experte. Es gebe aber Bestrebungen, im nächsten Jahr eine Sprechstundenregelung auch beim Psychotherapeuten einzuführen, "damit zumindest die erste Abklärung darüber, ob und welche Behandlung notwendig ist, getroffen werden kann." Denn wie in fast allen Bereichen der Medizin gelte: "Der Heilungserfolg ist umso besser, je früher interveniert wird." Aufnahmebereitschaft für neue Sichtweisen und Zuversicht seien wichtig, so Professor Hoyer: "Durch lange Wartezeiten werden diese nicht besser."

"Menschen in psychischen Krisen beziehungsweise mit psychischen Erkrankungen benötigen zeitnahe Unterstützung", urteilt auch Susanne Hunger vom Diakonischen Werk Freiberg. Einerseits um zu verstehen, so die Diplompsychologin weiter, was mit ihnen "passiert" und wie ihnen geholfen werden kann. Andererseits aber auch, um zu verhindern, dass das Leiden chronisch wird und Betroffene stationär behandelt werden müssen, was auch die Behandlungskosten in die Höhe treiben würde.

Oft böten Beratungsstellen wie etwa bei der Freiberger Diakonie die Möglichkeiten, längere Wartezeiten auf einen ambulanten Therapieplatz zu überbrücken und an einer ersten psychischen Stabilisierung zu arbeiten. Dort werde auch gemeinsam überlegt, ob ein Besuch beim Psychotherapeuten erforderlich und sinnvoll ist. Die KVS rät Betroffenen, die partout keinen Psychotherapeuten finden, sich an die KVS-Terminvermittlungsstelle zu wenden. Der Mann aus dem Raum Flöha hatte Glück im Unglück. Nach einer mehrmonatigen Behandlung in einer Tagesklinik ist er bei einem Therapeuten in Chemnitz gelandet. "Mir geht es wieder gut."