Bisher kein Vogelgrippe-Nachweis in Mittelsachsen

erschienen am 28.11.2016



Freiberg. Im Landkreis Mittelsachsen gibt es bislang noch keinen Nachweis dafür, dass sich Tiere mit dem Geflügelpestvirus infiziert haben. Wie das Landratsamt am Montag meldete, seien bisher 14 Proben durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt eingesandt und allesamt negativ getestet worden. Drei weitere Proben sollten am Montag an die Landesuntersuchungsanstalt übergeben werden. Bei den 14 bisher untersuchten Tieren handelte es sich um Wildvögel, aber auch Tauben und Hühner, die dem Landratsamt gemeldet oder gebracht wurden.

Wichtig sei, betont die Behörde, tote Tiere nicht direkt zu berühren und sich beispielsweise mit Handschuhen zu schützen. Seit Mitte November gibt es in Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel - alternativ können sie auch in Volieren untergebracht werden, die aber über eine nach oben dichte Abdeckung verfügen müssen. Außerdem gilt in Mittelsachsen auch ein Verbot von Ausstellungen und Schauen mit Vögeln.

Unterdessen führe das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt stichpunktartig oder auf Grund von Anzeigen Kontrollen bei den über 7 000 registrierten Geflügelhaltern durch. Bußgelder wurden noch nicht verhängt, aber sie sind ein Mittel, wenn die Stallpflicht oder die Untersagung von Ausstellungen nicht beachtet werde. (jan)