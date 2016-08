Blaualgen-Befall: Freiberger Waldbad ab sofort geschlossen

erschienen am 18.08.2016



Freiberg . Das Waldbad "Großer Teich" in Freiberg ist bis auf weiteres geschlossen. Das teilte Axel Schneegans, Vorstandsvorsitzender der Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mit. Grund dafür ist ein Befall des Gewässer mit Blaualgen. Die Algen entstehen im Sommer und kommen vor allem in nährstoffreichen Gewässern vor. Ein Mittel, um die Algen zu bekämpfen, gibt es laut Schneegans nicht. Kommt ein Badender in Kontakt mit ihnen, können Reizungen der Haut, Schleimhaut und Augen die Folge sein. Auch Ohrenschmerzen könnten hervorgerufen werden. Beim Verschlucken von Wasser kann es zu Übelkeit, Durchfall sowie Erbrechen kommen. Bisher seien aber keine derartigen Fälle bekannt geworden, so Schneegans.

Der Befall war festgestellt worden, nachdem das Landratsamt am Mittwoch bei einer seiner regelmäßigen Wasserkontrolle Proben genommen hatte. Am Donnerstag wurde die Bäderbetriebsgesellschaft informiert. Das Bad muss nun abwarten, wie sich der Algenbefall entwickelt. Die nächste Proben werden kommenden Woche genommen. Die Saison des Waldbads endet am 31. August, könnte aber bei guter Witterung verlängert werden. (vt/kok)