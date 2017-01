Blitzer-Falle schnappt häufiger zu

Die Bußgeldstelle im Landratsamt hat voriges Jahr mehr als 26.000 Raser abgestraft. Das scheint aber nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Nun soll auch privates Geld für neue Starenkästen fließen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 03.01.2017



Freiberg. Noch liegen keine endgültigen Daten vor, aber bereits jetzt steht fest: Auf den Straßen in Mittelsachsen sind 2016 mehr Tempoverstöße als im Jahr zuvor festgestellt worden. Die Bußgeldstelle im Landratsamt meldet allein bis Ende November 26.104 Anzeigen wegen Nichteinhaltung der zulässigen Geschwindigkeit. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren 25.731 Raser von Mitarbeitern des Landratsamtes beziehungsweise Polizeibeamten ertappt worden.

Insgesamt hat die Bußgeldstelle 2016 nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Euro kassiert. Knapp drei Viertel aller Ordnungswidrigkeiten, die von der Behörde verfolgt werden, waren Tempoverstöße.

Dazu kommen die "Übereiligen", die von städtischen Anlagen erfasst worden sind - die Kommunen Freiberg, Frankenberg, Burgstädt und Döbeln haben die Geschwindigkeitsüberwachung nicht an den Kreis übergeben. Und speziell in der Kreisstadt hat es mit der Inbetriebnahme der ersten stationären Messsäule Freibergs an der Anton-Günther-Straße zum Jahresende einen deutlichen Schub gegeben. Wie OB Sven Krüger (SPD) informiert, waren hier in knapp drei Wochen 971 Verstöße registriert worden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 hatte sein Ordnungsamt 4232 Temposünder zur Kasse gebeten.

Welche Bedeutung die stationären Blitzer für die Statistik haben, zeigen zwei weitere Beispiele. Die Stadt Burgstädt hat drei solche Anlagen - zwei an der Goethestraße und eine an der Göppersdorfer Straße. 2015 waren hier 903 Fahrzeuge zu schnell gewesen; die Strafen addierten sich auf mehr als 18.000 Euro. Die Zahlen für 2016 erwartet Ordnungsamtsleiterin Cornelia Müller nächste Woche.

Beleg Nummer 2: Die bislang einzige stationäre Anlage in Kreis-Besitz steht in Leisnig. Im vergangenen Jahr sei dafür "eine umfangreiche technische Instandsetzung" erforderlich gewesen, informiert André Kaiser. Der Stillstand und "Umstellungen im Bereich der mobilen Messungen" hätten beigetragen, so der Sprecher weiter, dass der Kreis weniger Temposünder ertappt habe. Das Minus von rund 4750 Fällen hatten die Kontrolleure von der Polizei aber mehr als wettgemacht.

Für 2017 ist mit einem weiteren Anstieg der festgestellten Tempoverstöße zu rechnen: Die Kreisverwaltung sucht nach Kaisers Worten Investoren, die drei weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen errichten. Sie sollen in Flöha an der Augustusburger Straße, im Rossauer Ortsteil Greifendorf an der B 169 sowie in Burgstädt installiert werden; im Gespräch sind die Mittweidaer und die Chemnitzer Straße.

Erstmals setzt der Landkreis dabei auch die Idee um, per Ausschreibung eine Firma zu gewinnen, die die Technik aufbaut, betreibt und wartet und dafür am Erlös der Bußgelder beteiligt wird. Völlig neu ist das Vorgehen aber nicht. Freiberg und Burgstädt hatten die gleiche Vorgehensweise gewählt.

Für den Leiter der Gebietsverkehrswacht Freiberg haben die Messsäulen aber nur eine begrenzte Wirkung. "Nach einer Weile schleichen dann alle davor, und dahinter wird wieder Gas gegeben", urteilt Werner Helfen. Er habe das Gefühl, so der Fahrlehrer weiter, "dass es an manchen Tagen ganz schlimm ist. Da wird auf Biegen und Brechen überholt, und an der nächsten Ampel sieht man die Fahrzeuge wieder." An anderen Tagen rolle der Verkehr ordnungsgemäß. Wie gestern: "Der Schneefall diszipliniert scheinbar." Helfens Tipp: "Sich mal wieder an die Regeln halten. Bei dem, was sich Einzelne leisten, würde ein Fahrschüler durchfallen." (mit bj)