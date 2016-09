Blutspuren auf dem Freiberger Bahnhof: Bundespolizei ermittelt

Ein Betrunkener soll am Mittwochabend randaliert und sich dabei verletzt haben. Der 32-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Von Kai Kollenberg und Steffen Jankowski

erschienen am 16.09.2016



Freiberg. So ausgedehnte Blutspuren hat Silvio Reichel von der Bundespolizei noch nicht gesehen: "Das zieht sich vom Bahnsteig 1 durch die Unterführung bis zum Bahnsteig 2." Der Polizeihauptkommissar ermittelte gestern auf dem Freiberger Bahnhof zu einem Vorfall vom Vorabend. Gegen 19 Uhr hatte die Regionalbahn von Zwickau nach Dresden im Freiberger Bahnhof notbremsen müssen, weil sich eine Person auf den Gleisen befand.

Der Zug sei noch rechtzeitig zum Stehen gekommen, sagte Daniel Rackow von der Pressestelle der Bundespolizei in Pirna gestern: "Die Verletzungen hat sich der Mann offenbar zuvor zugezogen." Reisende seien bei der Gefahrenbremsung nicht verletzt worden, so der Sprecher weiter, die Strecke habe aber bis 21.05 Uhr gesperrt werden müssen.

Die Mitteldeutsche Regiobahn bestätigte den Vorfall. Betroffen gewesen sei der Zug 26929. Die Fahrgäste, die 19.08 Uhr weiter nach Dresden fahren wollten, mussten auf den nächsten Zug warten. Weitere Verspätungen habe es nicht gegeben, hieß es gestern aus der MRB-Pressestelle: "Wir haben während der Sperrung gewendet - wir sind jeweils von beiden Seiten nach Freiberg herangefahren und die Passagiere mussten nur umsteigen."

Die Freiberger Polizei sei am Mittwochabend wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr alarmiert worden, informierte Rafael Scholz von der Polizeidirektion Chemnitz gestern. Der 32-jährige Tatverdächtige habe 2,2 Promille Alkohol intus gehabt. Er soll zuvor in der Stollnhausgasse unter anderem seine Begleiterin geschlagen sowie die Scheibe einer Tür und einen Blumentopf zerstört haben: "Außerdem wird er verdächtigt, anschließend im Bahnhofsgebäude Sachbeschädigungen und mehrere Körperverletzungsdelikte begangen zu haben." Der Mann habe sich dabei verletzt und sei in eine Klinik gebracht worden. Gerüchte, dass es sich um einen polizeibekannten Süchtigen handele, wollte Scholz mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Verletzten nicht kommentieren.

Auf dem Bahnhof träfen sich täglich Trunkenbolde, sagte gestern eine Frau, die regelmäßig auf dem Gelände zu tun hat. Ab dem Morgen säßen Männer vom Berufsschul- bis zum Rentenalter beisammen, vereinzelt seien auch Frauen mit Babys dabei. "Da wird gebrüllt und geschrien, die Hunde bellen und jaulen und Flaschen gehen zu Bruch." Die Bahnhofstoilette sei oft wegen Vandalismus gesperrt, hat die Mittfünfzigerin beobachtet: "Warum wird da nicht eingegriffen? Das ist doch für alle anderen belastend."

Der Stadt sind aber laut eigener Aussage die Hände gebunden, wenn sie die Szene am Bahnhof in den Griff bekommen möchte. Der Stadtordnungsdienst kann auf Privatgelände nicht durchgreifen. Das Gebäude gehört der Frankfurter Aedificia-Gesellschaft, und die Bahnanlagen und Bahnsteige sind Teil des Deutsche-Bahn-Konzerns und somit auch in privater Hand. Die Eigentümer müssten der Stadt explizit den Einsatz der "Stadtsheriffs" erlauben. Bürgermeister Holger Reuter (CDU) will da nicht viel Hoffnung wecken: "Wir können da nicht viel machen."