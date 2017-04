Böllerattacke auf Briefkasten in Bobritzsch-Hilbersdorf

erschienen am 28.04.2017



Bobritzsch-Hilbersdorf. Ein Briefkasten an der Niederbobritzscher Oberschule in der Straße Am Bahnhof ist in der Nacht zum Freitag mit Böllern beschädigt worden. Laut Polizei ist dies am Freitag kurz vor 7 Uhr, entdeckt worden. Eine Anwohnerin berichtete "Freie Presse", dass sie am Donnerstag gegen 22.40 Uhr einen lauten Knall gehört hat. Die unbekannten Täter rissen den Briefkasten zudem von der Wand und öffneten nach derzeitigem Kenntnisstand Teile der darin befindlichen Postsendungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Gerüchte, wonach es die Täter auf Prüfungsunterlagen abgesehen haben könnten, sind offenbar falsch. "Wir haben erst am nächsten Freitag die erste schriftliche Prüfung - in Englisch", so Zehntklässler Stefan Raab auf Anfrage. Laut Bürgermeister Volker Haupt (CDU) ist es schon zum wiederholten Mal vorgekommen, dass in der Gemeinde Briefkästen mit Böllern zerstört wurden. "Das ist unverfroren und sinnlos. Ich hoffe, dass die Täter endlich einmal geschnappt werden", sagte Haupt. (hh)