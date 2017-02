Brand-Erbisdorf: Bewährungsstrafe für Ex-PSW-Chef

erschienen am 06.02.2017



Chemnitz/Brand-Erbisdorf. Matthias Listner, der ehemaligen Geschäftsführer des insolventen Press- und Schmiedewerks Brand-Erbisdorf, ist am heutigen Montag wegen Betrug zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Ins Gefängnis muss er aber nicht: Der Vollzug der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. In einem mehrwöchigen Prozess hatte das Landgericht Chemnitz die Vorgänge rund um die PSW-Insolvenz 2009 ergründet.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten beantragt. Die Verteidigung plädierte hingegen für Freispruch, maximal aber sei eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren angemessen. Während die Staatsanwaltschaft ihrem Antrag auf Freiheitsstrafe zugrunde gelegt hatte, dass Listner als Geschäftsführer über die finanzielle Situation der PSW-Schmiedetechnik und ihrer Schieflage Kenntnis hatte, sah das die Verteidigung anders. Der Angeklagte habe im guten Glauben an den ersten Geschäftsführer Michael Theerkorn Finanzverträge unterschrieben. Ihm könne allenfalls zur Last gelegt werden, dass er die wahre Situation nicht kontrolliert und auch nicht nachgefragt habe. PSW Schmiedetechnik hatte im Januar 2009 Insolvenz anmelden müssen, laut Gerichtsgutachter sei die Firma jedoch bereits 2007 in große Zahlungsschwierigkeiten geraten und war praktisch schon 2008 insolvent. Mitarbeiter hatten monatelang auf Lohn gewartet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (ar)