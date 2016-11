Brand-Erbisdorf: Narva Lichtquellen will 250 Jobs abbauen

erschienen am 11.11.2016



Brand-Erbisdorf. Der Leuchtstofflampenhersteller Narva in Brand-Erbisdorf plant rund 250 Arbeitsplätze abzubauen. Dieser personelle Einschnitt sei notwendig, um das Überleben des Traditionsunternehmens zu sichern und es zukunftssicher aufzustellen, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag in einer Erklärung mit. Gleichzeitig wolle der Brand-Erbisdorfer Traditionsbetrieb sein Portfolio bereinigen und werde sich in der Produktion mit den verbleibenden etwa 120 Mitarbeitern auf Besonnungslampen und kundenspezifische LED-Lösungen fokussieren.

Die Narva-Geschäftsführung habe am Freitag die Mitarbeiter in einer Belegschaftsversammlung über diese Schritte informiert, heißt es. (ar)