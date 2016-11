Brand in einer leerstehenden Freiberger Fabrik

erschienen am 15.11.2016



Freiberg. Zu einem Brand ist es am Dienstagnachmittag im Freiberger Stadtteil Zug gekommen. Nach ersten Informationen fingen in einer leerstehenden Fabrikhalle an der Hauptstraße Holzpaletten und Styropor Feuer. Die Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Ortschaften konnten den Brand löschen. Zur genauen Brandursache ermittelt die Polizei. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht absehbar. Personen wurden nicht verletzt. (fp)