Bürgermeister: Orts-Umgehung ist wichtiger als Welterbe-Titel

Nach der Entscheidung im Freiberger Stadtrat beantwortet "Freie Presse" die wichtigsten Fragen

erschienen am 15.02.2017



Freiberg. Freiberg ist auch bei der neuerlichen Bewerbung der Montanregion Erzgebirge um den Titel als Weltkulturerbe dabei. Der Stadtrat hat den Änderungen zugestimmt. "Freie Presse" erläutert, was das bedeutet.

Was wird geändert am neuen Weltkulturerbe-Antrag?

Das bisherige Konzept des Welterbe-Vereins benannte für Freiberg den Stadtgrundriss und Einzelobjekte wie den Dom, das Rathaus, Schloss Freudenstein. Mit der neuen Bewerbung geht eine grundlegende Änderung des Antrags einher. Um die Bezüge der Denkmale zueinander deutlich zu machen, werden statt einzelner Objekte nun Zonen ausgewiesen. Die Kernzone umfasst das eigentliche Weltkulturerbe. Daneben wird noch eine Pufferzone ausgewiesen. Innerhalb dieser Zone ist bei künftigen Bau-Planungen darauf zu achten, ob Welterbe betroffen sein könnte. "Das entspricht dem Landesdenkmalrecht", erläutert Welterbe-Initiator Helmuth Albrecht von der TU Bergakademie.

Wo liegen die Zonen in Freiberg?

Die Kernzone, die der Unesco als künftiges Weltkulturerbe vorgeschlagen wird, umfasst die historische Altstadt, den Donatsfriedhof, die Bergbauanlagen der Alten Elisabeth und des Abrahamschachts, das Gebiet hinter der Reichen Zeche Richtung Tuttendorf sowie die Bergbaugebiete in den Ortsteilen Zug und Muldenhütten. Die Pufferzone ist um die Kernzone angeordnet. Bei der Altstadt umfasst sie die Park- und Wallanlagen.

Welche historischen Denkmale gehören zum möglichen Weltkulturerbe?

Alle innerhalb der Kernzonen, also etwa Dom, Rathaus, Schloss Freudenstein, Nikolaikirche, ebenso die Anlagen am Drei-Brüder-Schacht sowie im Ortsteil Zug und des Abrahamschachts in Freiberg.

Was ist nicht mehr dabei?

Das einstige Porzellanwerk (heute Landratsamt) sowie das Grabmal Herders Ruhe wurden nicht mehr berücksichtigt. Der Internationale Denkmalrat Icomos hat dem Welterbe-Verein geraten, sich auf bedeutende Orte des Erzbergbaus zu konzentrieren. Auch der David-Schacht ist nicht enthalten. Dort möchte die Stadt ein Gewerbegebiet ausweisen.

Warum ist die Reiche Zeche nicht dabei?

Eine Bewerbung ohne die "Reiche Zeche" ist unvollständig, waren sich die Freiberger Stadträte einig. Allerdings entscheidet darüber nicht die Stadt, sondern der Freistaat, da die Reiche Zeche als Lehr- und Forschungsbergwerk der TU Bergakademie gehört. Aktuell wird laut TU geprüft, ob die Reiche Zeche Welterbe werden soll.

Kann ein Weltkulturerbe Montanregion die Ortsumgehung Freiberg verhindern?

Nein, sagt die Stadtverwaltung. Sie verweist auf den Managementplan, der Bestandteil des Antrags werden soll. Darin lässt die Stadt ihre Entwicklungsziele festschreiben. In dem gefassten Beschluss formulierten die Räte den Vorbehalt, dass die Stadt an diesem Plan umfänglich beteiligt und die Ortsumgehung aufgenommen wird. Er sehe daher überhaupt keine Risiken, sagte Baubürgermeister Holger Reuter (CDU). Er kündigte aber auch an: "Gerät die Ortsumgehung in Gefahr, sind wir beim Antrag nicht mehr dabei."

Warum werden Grundstücks eigentümer nicht befragt?

2008 waren die Eigentümer der Altstadt um ihre Meinung gebeten wurden. Wer nicht zustimmte, dessen Haus wurde nicht als Welterbe nominiert. Nun geht es um die komplette Altstadt. Alle Eigentümer zu befragen, sei unmöglich, argumentiert die Verwaltung. Würden immer alle Eigentümer befragt, gebe es kein einziges Weltkulturerbe, sagte TU-Professor Helmuth Albrecht im Stadtrat. Der Titel, betont er, würde die Rechte der Eigentümer nicht schmälern und den Denkmalschutz nicht verschärfen. Albrecht: "Es handelt sich um einen Ehrentitel." Darüber zu befinden, sei Sache aller Freiberger, also der gewählten Räte. "Das geltende Denkmalrecht beinhaltet bereits eine starke Schutzfunktion für unsere Altstadt", sagt auch die Verwaltung. Dem stimmten die Räte mit großer Mehrheit zu.

Was ist mit den Sichtbeziehungen, die der Unesco wichtig sind?

Beim bisherigen Antrag waren zwei schützenswerte Sichtbeziehungen in Freiberg ausgewiesen: Vom Grabmal Herders Ruhe und von der Alten Elisabeth über die Altstadt. Da Herders Ruhe entfällt, wird künftig nur die Sichtachse von der Halde der Alten Elisabeth über die Altstadt mit Welterbe-Prädikat vermerkt. (fhob)