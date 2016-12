Bürgermeister reagieren prompt

Die Rathauschefs von Halsbrücke, Großschirma und Reinsberg haben CDU-Landtagsmitglied Steve Ittershagen zu einer Rundfahrt eingeladen. Anlass war ein Bericht in der "Freien Presse" über eine schlechte Straße.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 02.12.2016



Großschirma. Andreas Beger, CDU-Bürgermeister von Halsbrücke, fuhr gestern in einem Lada Niva vor. Der robuste Allrad-Pkw aus russischer Produktion war bewusst gewählt: Zwar ist ein Geländewagen auf den Staatsstraßen im Freiberger Umland noch nicht zwingend erforderlich, aber etwas mehr Bodenfreiheit ist jetzt schon hilfreich. Die Fahrbahnen sind auf mehreren Abschnitten hucklig und marode.

Genau das wollten Beger und seine Amtskollegen aus Reinsberg, Bernd Hubricht (CDU), und Großschirma, Volkmar Schreiter (FDP), gestern dem CDU-Landtagsabgeordneten Steve Ittershagen demonstrieren. Der Schulterschluss - die drei Rathauschefs hatten gemeinsam eingeladen - ist bemerkenswert und unterstreicht, wie stark das Problem den Kommunalpolitikern unter den Nägeln brennt. Auslöser war die Umfrage der "Freien Presse" zum Thema "Wie lebt es sich im Freiberger Umland?" Am 24. November hatte die Redaktion unter der Überschrift "Huckelpiste Muldentalstraße erhitzt die Gemüter" berichtet, dass mehrere Umfrageteilnehmer den maroden Zustand der S 197 bei Rothenfurth kritisiert hatten.

Die Straße war gestern auch die erste Station der Rundfahrt. Er habe den Eindruck, so Schreiter, dass einige Ämter gegeneinander arbeiteten, statt gemeinsam nach Lösungen zu suchen. "Konkret streiten sich hier Landestalsperrenverwaltung und Wasserbehörde über den Bau einer Stützmauer, und derweil zerfällt die Straße", ärgerte sich das Stadtoberhaupt von Großschirma. Die Böschung sei schon nachgebrochen, eine Warnbake markiere die Stelle.

Für den Halsbrücker Bürgermeister ist "die Sprachlosigkeit seitens des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr irritierend." Die Behörde reagiere einfach nicht auf Anfragen oder Hinweise, so Beger. Sein Sorgenkind ist die S 196 von Halsbrücke nach Krummenhennersdorf und weiter nach Dittmannsdorf. Dazu komme die B 173 in Niederschöna: "Das Landesamt will angeblich nächstes Jahr die Fahrbahn sanieren; mit uns hat es dazu bislang nicht gesprochen." Früher seien solche Projekte gemeinsam vorbereitet worden. Wünschenswert sei unter anderem eine Mittelinsel, damit Fußgänger sicherer über die Bundesstraße gelangen können: Aber es herrsche Funkstille.

Dabei blieb es auch gestern, denn das Landesamt hatte sich laut Ittershagen nicht in der Lage gesehen, kurzfristig einen kompetenten Mitarbeiter mit auf Rundfahrt zu schicken. Die Behörde habe mit der Funktionalreform 2008 Personal abgeben müssen, seither aber auch zusätzliche Aufgaben etwa als Fördermittelstelle für die Hochwasserschadensbeseitigung erhalten, so der Landtagsabgeordnete.

"Wir bieten dem Landesamt sogar unsere Mitarbeit an", verwies der Reinsberger Bürgermeister auf mögliche Planungsvereinbarungen. Bei dem Dorfplatz in Neukirchen habe das gut funktioniert. Zugleich kritisierte Hubricht, dass andere Projekte seit Jahren nicht weitergeplant würden - so etwa an der S 195 durch Reinsberg und Dittmannsdorf, die auch als Alternativroute bei Stau auf der Autobahn 4 genutzt werde.