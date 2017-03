Bürgermeister will Stallpflicht kündigen

Die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf plant den Aufstand gegen die Auflagen für Geflügelzüchter. Nächste Woche soll der Gemeinderat die Kommune zur vogelgrippefreien Zone erklären. Der Freistaat ist am Zug.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 14.03.2017



Bobritzsch-H. Rolf Schneider hat eine klare Meinung, wenn es um die Stallpflicht geht. Der 75-Jährige war bis Anfang März Vorsitzender des Zuchtvereins für Rassegeflügel und Rassekaninchen Niederbobritzsch und Umgebung. Er hält selbst acht Hühner und zwei Hähne, die wegen der Vogelgrippegefahr seit November nicht ins Freie dürfen. So will der Freistaat verhindern, dass das Virus um sich greift. Doch Schneider hält die lange Stallplicht für überholt: "Die Tiere sind sehr verhaltensgestört", sagt er. Es sei "allerhöchste Zeit", dass die Auflage für Geflügelhalter endlich zurückgenommen werde.

Schneider sieht es deswegen mehr als nur wohlwollend, dass die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf einen Aufstand gegen die Stallpflicht plant. In der vergangenen Woche hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates eine Vorlage des Rathauses beraten, die der Stallpflicht den Kampf ansagt. Sie soll in der kommenden Woche im Gemeinderat beschlossen werden.

Der Beschlusstext, der der "Freien Presse" vorliegt, enthält zwei Sätze mit Sprengkraft: "1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf stellt fest, dass das Gemeindegebiet eine geflügelpestfreie Zone ist. 2. Die Züchter und Halter von Zucht- und Nutzgeflügel werden aufgefordert, ihren Beständen art- und tierschutzgerechte Bedingungen, vornehmlich genügend Auslauf, zu gewähren." Es wäre die einseitige "Kündigung" der Stallpflicht, falls die Gemeinderäte zustimmen. Nur: Die Stallpflicht hat der Freistaat Sachsen verhängt, nur er kann sie wieder aufheben.

Die Argumentation der Gemeinde ist klar: Seit Ausbruch der Krankheit seien in Bobritzsch-Hilbersdorf keine Fälle nachgewiesen worden. In ganz Sachsen seien keine Fälle in Kleintierhaltungen bekannt - betroffen waren vor allem Wildvögel. Allerdings schränke die Stallpflicht die Vielfalt der Ernährung und den Bewegungsdrang der Stalltiere ein. "Diese Faktoren ziehen wiederum eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit nach sich", heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat.

"Die Situation ist unerträglich für die Halter und für die Tiere", sagt Bürgermeister Volker Haupt (CDU). Er will mit dem Beschluss ein Zeichen setzen. Mit vernünftigen Argumenten gegen die bisher vier Monate lange Stallfrist sei keine Lösung in Sicht, sagt er. Deswegen greift er nun zu diesem ungewöhnlichen Mittel. Haupt betont im Gespräch mit der "Freien Presse", dass er die Tiere unter der Stallpflicht nicht leiden sehen wolle. Man müsse das einmal ins Verhältnis setzen, sagt er, mit Strafen für Verbrecher: "Für Hühner sind vier Monate lebenslänglich." Und ein Ende der Stallpflicht sei ja nicht in Sicht.

Haupt geht davon aus, dass es Gegenwehr für den Gemeinde-Vorstoß geben wird. Der Landkreis äußert sich auf Anfrage der "Freien Presse" aber nur allgemein. Er weist darauf hin, dass die Landesdirektion die Stallpflicht verordnet habe. Zudem gebe es Ausnahmeregelungen für Wassergeflügel, die aber beantragt werden müssen. Die Landesdirektion beantwortete gestern eine Anfrage der "Freien Presse" zum Thema nicht. Der Freistaat will am heutigen Dienstag Stellung dazu beziehen.

Züchter aus Bobritzsch-Hilbersdorf, die nach der einseitigen Kündigung durch die Gemeinde ihren Vögel wieder Auslauf geben, riskieren ein Bußgeld. So ist es im Landkreis beispielsweise bereits einem Marbacher Geflügelhof gegangen, der vor Wochen der Stallpflicht nicht nachkam. Noch ist nicht geklärt, ob die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf die Strafe übernehmen könnte.

"Mit dem Thema Haftung müssen wir uns im Gemeinderat auseinandersetzen", sagt Haupt. Allzu große Gefahren sieht er aber nicht: "Außer dass von den Behörden Bußgeld kommen könnte, sehe ich kein Risikopotenzial." Große Geflügelzuchtbetriebe, die die Gemeinde in Regress nehmen könnten, gebe es in Bobritzsch-Hilbersdorf nicht.