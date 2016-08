Bundespolizei stellte mutmaÃŸlichen Seriendieb

Bundespolizei stellte mutmaßlichen Seriendieb

erschienen am 19.08.2016



Sayda/Oberschöna/Freiberg/Flöha. Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Pilsdorf einen 32-jährigen Mann gestellt, der für mehrere Diebstähle in Freiberg, Sayda, Oberschöna und Flöha verantwortlich sein soll.

Den Beamten war der Mann bei einer Kontrolle ins Netz gegangen. Der Skoda, mit dem er unterwegs war, war zur Fahndung ausgeschrieben. Es bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug als Fluchtauto bei einem Diebstahl in einem Freiberger Baumarkt benutzt worden war. Im Wagen fanden die Polizisten dann tatsächlich auch zwei Kettensägen, einen Hochdruckreiniger, zwei Kartons mit Biergläsern, einen Sektkübel, zwei Smartphones sowie ein I-Pad. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Beamten des Polizeireviers Freiberg übergeben.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Kettensägen am Mittwoch aus dem Freiberger Baumarkt gestohlen worden waren. Der Hochdruckreiniger, die Smartphones und eine Uhr, die der Mann trug, waren am späten Mittwochabend aus einem Restaurant in Oberschöna verschwunden. Die Jacke, mit der der 32-Jährige bei seiner Festnahme bekleidet war, sowie zwei Kartons mit den Biergläsern stammten aus einer Flöhaer Gaststätte.

Der 32-Jährige aus Tschechien soll zudem für einen Einbruch in eine Schule in Oberschöna verantwortlich sein. Bei der Tat wurde er allerdings von einer Zeugin gestört und offenbar ohne Beute verschwunden.

Beamte des Polizeistandorts Sayda hatten den Mann bereits am Mittwoch in Neuhausen kontrolliert. Hier fanden die Polizisten in seinem Skoda drei Akkuschrauber und zwei Bewässerungssysteme. Da er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, wurden die Sachen

sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die Akkuschrauber und die Bewässerungssysteme ebenfalls in dem Freiberger Baumarkt gestohlen worden waren.

Ob das I-Pad geklaut wurde, muss noch ermittelt werden. Am Freitag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (fp)