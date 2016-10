Bundestagswahl: Simone Raatz (SPD) nominiert

erschienen am 31.10.2016



Freiberg. Die Bundestagsabgeordnete Dr. Simone Raatz (SPD) aus Freiberg ist von ihrer Partei auf einer Kreiswahlkonferenz am Sonnabend abermals als Kandidatin des Wahlkreises 161 für die im kommenden Jahr stattfindende Bundestagswahl nominiert worden. Sie erhielt von 26 abgegebenen Stimmen 25 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, was einer Zustimmung von 96,1 Prozent entspricht. (fp)