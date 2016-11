Busfahrer in Oberbobritzsch mit Laser geblendet

erschienen am 30.11.2016



Oberbobritzsch. Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Frauensteiner Straße in Oberbobritzsch den aus Richtung Burkersdorf kommenden Fahrer eines Regiobusses mit einem grünen Laser geblendet. Der 47-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Auch von den Fahrgästen wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Laserblendung soll aus Richtung der Straße Freihufenweg erfolgt sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Unter Telefon 03731 700 werden Zeugen gesucht. (fp)