Chevrolet in Hilbersdorf in Flammen

erschienen am 17.10.2016



Hilbersdorf. Ein Chevrolet hat am Samstagabend in Hilbersdorf aufgrund eines technischen Defekts angefangen zu brennen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Nach ersten Angaben brannte der Motorraum komplett aus.

31 Kr├Ąfte der Feuerwehren Hilbersdorf und Niederbobritzsch waren im Einsatz. (fp)