Clausnitz: Anklagebank lichtet sich

Das Amtsgericht Freiberg wird ab der kommenden Woche nur noch gegen zwei mutmaßliche Blockierer verhandeln. Zudem wurden spezielle Maßnahmen für das Verfahren ergriffen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 15.03.2017



Clausnitz/Freiberg. Ab nächster Woche wird vor dem Amtsgericht Freiberg die Flüchtlingsbusblockade von Clausnitz aufgearbeitet. Die Öffentlichkeit verspricht sich davon erste Einsichten darüber, was an jenem Februarabend im Jahr 2016 in dem Erzgebirgsort tatsächlich passiert ist. Bis heute ist nicht genau geklärt, wie die Blockade zustande kam und wie sich die Lage binnen kurzer Zeit so zuspitzen konnte. Kurz vor dem Prozess gibt es nun aber eine Wendung: Statt drei Angeklagten werden sich ab Dienstag nur noch zwei verantworten müssen.

Die dritte Angeklagte habe ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl zurückgenommen, teilte das Amtsgericht Freiberg jetzt mit. Ihr war vorgeworfen worden, mit einem Pkw die Straße blockiert zu haben. Der Strafbefehl und die damit verhängte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro werden durch die Rücknahme des Rechtsmittels rechtskräftig.

Der Schrittkommt so knapp vor dem Prozessbeginn überraschend. Hintergründe zur Entscheidung der nun ehemaligen Angeklagten sind nicht bekannt. Es habe keine Begründung gegeben, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Freiberg gestern der "Freien Presse". Auch ein Anwalt kann keine Auskunft geben: Die Angeklagte habe keinen Rechtsbeistand gehabt, heißt es beim Amtsgericht. Sie hätte sich wahrscheinlich selbst vor Gericht vertreten.

Den nun verbliebenen Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft Nötigung vor. Sie sollen mit zwei Fahrzeugen - einem Traktor und einem Pkw - die Zufahrt zur Flüchtlingsunterkunft in Clausnitz versperrt haben. Gegen die Strafbefehle, die das Amtsgericht in dieser Sache erlassen hatte, legten sie jeweils juristische Mittel ein. Beide werden von einer Dresdner Kanzlei vertreten, die unter anderem auf Strafrecht spezialisiert ist. Insgesamt hat das Amtsgericht Freiberg fünf Strafbefehle nach dem Vorfall in Clausnitz erlassen. Vor dem jüngsten Einspruch-Verzicht waren bereits zwei Personen nicht gegen ihre Strafbefehle vorgegangen: Eine akzeptierte den Strafbefehl wegen Beleidigung eines Polizisten. Der andere Strafbefehl - gegen einen 55 Jahre alten Clausnitzer, der eine Helferin mit den Worten "Monika, dein Haus wird brennen" bedroht hatte - ist auch inzwischen rechtskräftig.

Generell kann die Staatsanwaltschaft zum Strafbefehl greifen, um einen Prozess zu vermeiden. Das Gericht entscheidet dann ohne Hauptverhandlung. Der Strafbefehl kommt gerade bei kleineren Straftaten in Betracht, weil er nur Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung zulässt. Allerdings müssen die Beschuldigten den Strafbefehl akzeptieren, damit nicht verhandelt wird.

Ob der Freiberger Clausnitz-Prozess für viel Aufsehen sorgt, ist noch unklar: Bisher hält sich das Medieninteresse in Grenzen, wie die Gerichtssprecherin auf Anfrage der "Freien Presse" mitteilt. Sie rechnet aber mit mehr Medienanfragen, wenn sie die Sitzungsliste für die kommende Woche in den nächsten Tagen verschickt. Von einem Akkreditierungsverfahren hat die vorsitzende Richterin abgesehen. Allerdings hat das Gericht eine sogenannte sitzungspolizeiliche Anordnung erlassen, wie sie bei größeren Verfahren üblich ist.

Unter anderem wird darin festgelegt, dass eine Einlasskontrolle im Eingangsbereich durchgeführt wird, der sich alle unterziehen müssen. Ausgenommen hiervon sind Rechtsanwälte, Polizeibeamte im Dienst, Justizbedienstete sowie Pressevertreter, die sich mit einem gültigen Presseausweis ausweisen können. Zudem sind die Plätze für Medienvertreter limitiert. Für sie stehen 20 Plätze zur Verfügung. Außerdem wird es am ersten Verhandlungstag um 12.30 Uhr ein kurzes Statement für die Journalisten zum Verfahrensgegenstand geben.

Insgesamt hat das Gericht sechs Verhandlungstermine angesetzt. Sie finden jeweils im Abstand von einer Woche statt. Der vorerst letzte Termin ist für den 25. April vorgesehen. Ob diese Termine ausreichen, um ein Urteil zu fällen, muss sich zeigen. Das Amtsgericht hatte im vergangenen Herbst erklärt, dass mindestens 25 bis 30 Zeugen gehört werden müssten.