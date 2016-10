Clausnitz-Prozess: Bricht ein Sturm in Freiberg los?

Ab März 2017 soll die Flüchtlingsbus-Blockade am Amtsgericht Freiberg verhandelt werden. Die Kapazitäten, um das Verfahren dort logistisch stemmen zu können, sind allerdings begrenzt.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 15.10.2016



Freiberg. Im März 2017 -wahrscheinlich um die Monatsmitte herum - wird am Amtsgericht Freiberg ein Prozess eröffnet, der nicht nur von den Betroffenen mit Spannung erwartet wird. Drei Personen, die als mutmaßliche Blockierer im vergangenen Februar dafür gesorgt haben sollen, dass ein Bus voller Flüchtlinge im Erzgebirgsdorf Clausnitz nicht wie geplant zu den Asylunterkünften fahren konnte, müssen sich dann verantworten. Sie haben selbst auf den Prozess bestanden. Einen Strafbefehl wollten sie nicht akzeptieren.

Das Amtsgericht hat bislang sechs Verhandlungstermine mit den Verteidigern der Angeklagten abgestimmt. Mindestens 25 bis 30 Zeugen müssen gehört werden, sagt der Direktor des Amtsgerichts, Jochen Sell. Hinzu könnten weitere Zeugen kommen, die von den Verteidigern als Entlastung benannt werden. "Wie viele Personen schlussendlich vom Gericht gehört werden müssen, ist schwer zu sagen", sagt Sell: "Es sollen ja rund 100Menschen in Clausnitz anwesend gewesen sein." Ob sich die Geschehnisse anhand der Verhandlung aufarbeiten lassen, müsse sich zeigen. "Man verspricht sich vielleicht zu viel von dem Prozess", sagt Sell. Er selbst rechne mit einem zähen Verlauf.

Aktuell plant das Gericht, dass die Verhandlung in Freiberg stattfinden soll. Doch was passiert, wenn das Medieninteresse groß ist? Reichen die Kapazitäten aus, um eine große Anzahl an Zuschauern unterzubringen? "Die Frage, ob die Größe des größten Sitzungssaales für den Prozess ausreicht, kann ich derzeit nicht beantworten", sagt Sell. "Aktuell haben wir nur Anfragen von vier Medienhäusern. Sollte sich herausstellen, dass der Sitzungssaal zu klein ist, müssen wir reagieren, aber es dürfte schwierig werden, ein passendes Ausweichquartier zu finden."

Wahrscheinlich wird über die Geschehnisse in Clausnitz im Raum 22 des Amtsgerichts verhandelt. Dort hätten 50 bis 55 Zuschauer Platz. Zwar stünde auch ein größerer Saal bereit. Doch ist die Akustik dort sehr schlecht, weshalb Sell ihn für unzureichend hält. Vieles hängt somit in den nächsten Monaten davon ab, wie viele Medienvertreter den Weg nach Freiberg finden wollen.

Das Ereignis selbst hatte in Deutschland für Entsetzen gesorgt. Mehrere Tagen strömten Fernsehteams und Reporter aus der ganzen Bundesrepublik ins Erzgebirge, um aus Clausnitz zu berichten. Selbst im Ausland war das Interesse groß.

Es spricht deswegen einiges dafür, dass die Verhandlung einige Aufmerksamkeit bekommen wird. Zumal sich bisher kaum Personen, die bei der Spontandemonstration dabei waren, öffentlich geäußert haben.

Die Freiberger Stadtverwaltung könnte im Ernstfall helfen. Man werde sich nicht verweigern, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sagte Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) gestern der "Freien Presse". Amtsgerichtschef Sell sieht bei einem städtischen Ausweichquartier aber logistische Probleme. Es gebe zwar für den Prozess keine Sicherheitsauflagen. Aber außerhalb seines Gebäudes könnte das Amtsgericht nur schwer auf die interne Datenbank zurückgreifen, wo alle Informationen zum Prozess gespeichert werden und mit deren Hilfe auch das Protokoll gefertigt wird. Bliebe noch der Umzug an einen anderen Gerichtsstandort -beispielsweise in Chemnitz.

Fünf Monate hat das Amtsgericht noch Zeit, sich mit diesen Überlegungen zu beschäftigen.