Clown bedroht 17-jährige Joggerin in Reinsberg mit Axt

erschienen am 31.10.2016



Reinsberg. Eine 17-jährige Joggerin wurde am Sonntagabend in Reinsberg im Zuge eines sogenannten Clown-Pranks mit einer Axt bedroht. Nach Angaben der Polizei joggte die junge Frau auf der Badstraße entlang, als ein mit Clown-Maske vermummter Unbekannter auf der Straße auftauchte. Mit einer hochgehaltenen Axt in der Hand bedrohte er die Joggerin, die daraufhin flüchtete. Der Maskierte verfolgte die junge Frau bedrohlich gestikulierend noch etwa 200 Meter.

Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden aufgenommen. Die Polizei rät Fußgängern, Rad- oder Autofahrern, die Opfer solcher "Clown-Pranks" werden sollten, sofort die 110 zu wählen, damit eingesetzte Polizeibeamte den Hinweisen unverzüglich nachgehen und dem verantwortungslosen Treiben ein Ende setzen können. (fp)