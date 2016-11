Delegation aus Vietnam zu Gast in Freiberg

erschienen am 02.11.2016



Freiberg. Eine 18-köpfige vietnamesische Delegation, die derzeit Europa bereist, macht zwei Tage lang in Mittelsachsen Station. Heute begrüßte Landrat Matthias Damm (CDU) die Vertreter aus der Provinz Than Hoah. Mit dieser bestehen über das Gründer- und Innovationszentrum bereits seit mehreren Jahren Kontakte. Bestimmendes Thema war der Demografische Wandel in Mittelsachsen. "Es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, deren Auswirkungen wir deutlich spüren", so Damm. Als Beispiel nannte er den erhöhten Fachkräftebedarf. Der Landkreis wolle die Qualifikation von künftigen vietnamesischen Fachkräften unterstützen. Die bisherigen Erfahrungen seien positiv. Die Nutzung der Möglichkeiten am Fachschulzentrum Freiberg-Zug, zum Beispiel als Unterkunft, solle geprüft werden, um die erforderlichen Voraussetzungen für die Ausbildung vorzuhalten. (fp)