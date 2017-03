Dem Nachwuchs stinkt's im Albertpark

Die Schneeschmelze bringt zutage, was Hunde den ganzen Winter über in der Stadt hinterlassen haben. Mit einer Fähnchenaktion will das Kinder- und Jugendparlament Freiberg nachlässige Herrchen und Frauchen besser erziehen.

Von Frank Hommel und Wieland Josch

erschienen am 03.03.2017



Freiberg. Der Winter geht, der Schnee schmilzt. Und bringt so ans Licht, was er bisher verbarg. Zum Beispiel nicht ordnungsgemäß entsorgte Hinterlassenschaften von Hunden. Und so rümpfen in diesen Tagen besonders viele Passanten und Spaziergänger die Nase, die auf Fußwegen, aber auch in den Parks und Grünanlagen im Stadtgebiet Freiberg unterwegs sind.

1046 Hunde waren zum Jahresende 2016 in der Stadt steuerlich gemeldet. Die meisten Halter kümmern sich ordnungsgemäß um deren Geschäfte, sagt Bürgermeister Holger Reuter (CDU). Doch es gibt auch jene, die die Hinterlassenschaften ignorieren. Dabei ist das gar nicht so billig: Das Ordnungsamt verhängt in der Regel ein Bußgeld von 50Euro, teilt die Stadtverwaltung mit. "Erst letzte Woche hat sich jemand beschwert, der die 50 Euro zahlen sollte", sagte Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD). Laut Polizeiverordnung seien sogar bis zu 1000 Euro möglich. Wie oft ertappte Hundehalter 2016 wegen nicht entfernter Häufchen zur Kasse gebeten wurden, wusste die Verwaltung gestern nicht zu sagen.

Das Problem sei jedenfalls weder neu, noch in diesem Jahr besonders ausgeprägt, sagt Oberbürgermeister Krüger. Aber es betreffe eigentlich alle Städte. Den Mitgliedern vom Kinder- und Jugendparlament jedenfalls stinkt es. Sie wollen den Haltern ins Gewissen reden und haben dafür eine Aktion wieder aufleben lassen. Mit bunten Fähnchen haben sie gestern die Hundehaufen und anderen Unrat wie Taschentücher, Glasscherben und Kronkorken im Albertpark markiert.

"Ich möchte nicht, dass aus Freiberg eine Müllhalde wird", sagt die neunjährige Dorka Lorenz. Die gleichaltrige Camilla Beyer stimmt ihr zu. "Ich finde es eklig, wenn so viel Dreck herumliegt." Franziska Schwehm, Mitarbeiterin beim Sachgebiet Jugend der Stadtverwaltung, hat in einer großen Tüte weitere Wimpel in Reserve. "Wir machen diese Aktion schon seit 2009 immer wieder", erzählt sie. "Nur in den vergangenen zwei Jahren musste sie ausfallen."

Immerhin: Es sei zu beobachten, dass es mittlerweile deutlich weniger Müll ist, der im Albertpark herumliegt. Besonders was Hundekot anbelangt, sei das Aufkommen viel niedriger als noch 2009. "Und es ist doch gut, wenn so wenig wie möglich Fähnchen aufgestellt werden müssen", sagt Schwehm. Mitarbeiter der Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung (GSQ) Freiberg sollen die markierten Objekte heute entfernen.

Das Rathaus versteht nicht, warum es manchen Hundehaltern so schwerfällt, sich um die Häufchen zu kümmern. "Man braucht es doch nur in eine Tüte tun und kann es dann in den nächsten Papierkorb werfen", sagt Reuter.

Tüten gibt es gegen Vorlage der Hundesteuermarke sogar kostenlos im Ordnungsamt, teilt Rathaus-Sprecher Christian Möls mit. Vor Jahren hat die Stadt sogar Tütenspender im Park installieren lassen, damit Frauchen und Herrchen im Fall der Fälle eine Tüte zur Hand hatten. Diese Automaten werden aktuell aber nicht mehr nachgefüllt. Die Beutel wurden nicht sachgemäß verwendet, begründet die Stadt. Reuter: "Sie wurden schon mal im ganzen Park verteilt, damit sie schön im Wind flatterten."