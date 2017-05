Der Schlag

Die drohende Insolvenz von Solarworld trifft die Stadt Freiberg hart. Nicht nur das Rathaus muss auf die schlechte Nachricht von der Krise des Solarzellenherstellers reagieren. Auch andere Partner des Konzerns suchen Antworten.

Von Stefanie Horn, Kai Kollenberg und Astrid Ring

erschienen am 12.05.2017



Freiberg. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hat sich in den ersten knapp zwei Jahren seiner Amtszeit einen Namen als Krisenmanager gemacht. Er managte die Flüchtlingskrise, ebenso den Rückzug von Siemens aus der Bergstadt. Nun allerdings muss er seine vielleicht größte Herausforderung stemmen: den Insolvenzantrag von Solarworld.

Solarworld ist mit rund 1200 Beschäftigten eines der größten Unternehmen in der Stadt und steht vor einer mehr als ungewissen Zukunft. Mehr Mitarbeiter haben in Freiberg nur die TU Bergakademie und das Landratsamt. Der Rathauschef spricht deswegen von einem "Schlag für Freiberg". Er will versuchen, die Folgen so gering wie möglich zu halten.

Als Solarworld eine erste Krise 2012 erlebte, spürte dies Freiberg extrem. 2007 hatte die Stadt noch Gewerbesteuern von 53,1 Millionen Euro eingenommen. Das lag auch am wirtschaftlichen Erfolg des Solarzellenherstellers. In den Jahren danach lagen die Einnahmen zwischen 35 und 45 Millionen Euro. Danach rauschten die Einnahmen in den Keller: 17 Millionen Euro an Gewerbesteuern nahm Freiberg noch ein.

So schlimm wird es nach der Auffassung von Oberbürgermeister Krüger dieses Mal vermutlich nicht werden. "Solarworld hat nicht mehr die dominante Rolle für Freiberg, wie es das Unternehmen noch in den Jahren 2008 bis 2011 hatte." Es gebe keinen Grund zur Schwarzmalerei. "Wir haben mittlerweile rund 730 gewerbesteuerzahlende Unternehmen in der Stadt. Die Wirtschaftskraft ist hoch. "Ich hoffe, dass deswegen Mitarbeiter von Solarworld schnell eine neue Beschäftigung finden." Vor der Insolvenz ging die Kämmerei von Gewerbesteuereinnahmen von zirka 17 Millionen Euro für 2017 aus. Das Rathaus betonte vor Wochen, dass dies vorsichtig kalkuliert sei.

Die Stadtverwaltung hat dennoch damit angefangen, die Auswirkungen einer Solarworld-Insolvenz auf die Stadtkasse zu prüfen. Im Moment geht sie davon aus, dass sich die Konsequenzen für den aktuellen Doppelhaushalt in Grenzen halten, in den Folgejahren könnte dies laut Krüger aber anders sein. Zumal die Stadtverwaltung eigentlich ein großes Programm angeschoben hat. Bis 2021 sollten 70 Millionen Euro in der Bergstadt investiert werden.

"Alle bisher geplanten und begonnenen Investitionen stehen nicht infrage. Sie sind finanziert", sagt Krüger. "Auch die geplanten Pflichtaufgaben werden wir durchführen können. Ob wir das Mittelfristige Investitionsprogramm nachbessern müssen, ist momentan offen. Darüber werden wir den Stadtrat zeitnah informieren."

Die Krise bei Solarworld trifft aber nicht nur das Rathaus. Auch Partner des Unternehmens machen sich Gedanken. Unter anderem ist der Konzern eng mit den "Sommernächten" verbunden. Die größte Veranstaltungsreihe in Freiberg während der Sommermonate organisiert die Brauhaus-Tochter Gastro-Service-Mittelsachsen (GSM). "Natürlich waren auch wir erschrocken über die Nachricht und sorgen uns in erster Linie um die Mitarbeiter", sagt GSM-Geschäftsführer Holger Scheich. Die Serie mit Konzerten, Partys, Theater und Kino soll jedoch wie geplant stattfinden, versichert er. "Es ist für uns natürlich extrem bedauerlich, da wir damit vor einer großen finanziellen Herausforderung stehen werden", sagt Scheich.

Nach seinen Angaben wurde der Sponsoringvertrag bereits unterzeichnet, Geld sei jedoch noch keins geflossen. "Uns bleibt nur zu hoffen, dass möglichst hohe Besucherzahlen das Defizit ausgleichen und sich vielleicht der ein oder andere neue Sponsor finden wird."

Nach Bekanntwerden der schlechten Nachrichten bei Solarworld machte zudem das Gerücht in Freiberg die Runde, das auch das Konzert- und Ballhaus "Tivoli" vor dem Aus stehe. Seit 2002 gehört das traditionsreiche Haus privat Solarworld-Konzernchef Frank Asbeck. Er kaufte und rettete es vor der Insolvenz, ist auch dessen Geschäftsführer. Tivoli-Chef Roland Säurich beruhigt aber: "Es gibt keinen Grund zur Panik, wir gehören nicht zu Solarworld."

Solange Asbeck keine Privatinsolvenz anmelde, werde sich auch nichts ändern. Der normale Geschäftsbetrieb laufe weiter. "Wir haben fast jeden Tag Veranstaltungen. Auch für nächstes Jahr sind die Verträge vielfach geschlossen und der Kartenverkauf läuft bereits."

Dennoch macht sich Säurich nach eigenen Angaben gemeinsam mit Asbeck seit etwa zwei Jahren Gedanken über die Zukunft des Konzerthauses. "Wir arbeiten an einer Konzeption zum Betreiberwechsel, denn 2020 wollen Frank Asbeck und ich das Feld räumen. Das hat mit unserem Alter zu tun", sagt Säurich.

