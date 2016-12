Der gleiche Hof, die gleiche Zeit: Zweiter Brand binnen vier Tagen

In Niederbobritzsch hat es gestern einen Großeinsatz der Feuerwehren gegeben. Das Wichtigste: Es gab keine Verletzten.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 13.12.2016



Niederbobritzsch. Nahezu auf die Minute genau vier Tage nach dem Großeinsatz vom vergangenen Donnerstag sind die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf und hauptamtliche Kräfte der Freiberger Wehr gestern erneut zu einem Grundstück an der Talstraße in Niederbobritzsch gerufen worden. Hatte vor vier Tagen die Scheune im rechten Flügel des Hofes Feuer gefangen, so qualmte es diesmal aus dem einzeln stehenden Wohngebäude linkerhand.

Er habe in der Scheune gearbeitet und sich gewundert, warum die beiden Entfeuchter plötzlich ausgingen, berichtet ein Augenzeuge: "Als ich nach den Sicherungen sehen wollte, kam mir die Besitzerin schon entgegen und rief: 'Mein Büro brennt.'" In der ersten Not habe er versucht, das Feuer mit Wasser aus dem Brunnen zu löschen, aber der Rauch sei zu dicht gewesen.

14.45 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Nach den Worten von Einsatzleiter Gerd Kaufmann eilten rund 50Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen zum Einsatzort und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Zugleich waren Rettungsdienst und Polizei angerückt. Kaufmann, der auch Wehrleiter in Niederbobritzsch ist, attestierte allen Helfern "eine super Einsatzbereitschaft". Die Zeit des Schichtwechsels in den Betrieben ist gerade für freiwillige Feuerwehren kritisch, da sich viele Mitglieder entweder auf Arbeit oder auf dem Arbeitsweg befinden.

Dieser Umstand ist auch Bürgermeister Volker Haupt (CDU) bewusst: "Wir haben zum Glück noch Betriebe in der Region, die die Kameraden für einen solchen Einsatz sofort freistellen." Er hoffe, so der Rathauschef, dass für die Brandopfer kein Notquartier aufgetrieben werden muss: "Das wäre ein zusätzlicher Schlag jetzt in der Weihnachtszeit." Vorsorglich kümmerte sich ein Arzt um die Besitzerin des Hofes, die stark erschüttert wirkte.

Bei dem Brand habe es keine Verletzten gegeben, bilanzierte Steffen Kräher vom Landratsamt. "Alle haben das Gebäude rechtzeitig verlassen", so der Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit weiter. Er könne sich nicht erinnern, dass es in seinem Bereich jemals einen solchen Doppelbrand gegeben habe, sagte Kräher: "Bei Flächenbränden kann es vorkommen, dass ein Teil wieder aufflammt. Aber die beiden Gebäude hier stehen separat voneinander."

Während die Feuerwehrleute die Schläuche wieder einrollten - unter anderem war eine Strecke an die nahe Bobritzsch gelegt worden - blätterte der Eigentümer des Hofes in verkohlten Aktenordnern, die auf dem Hof lagen und noch dampften. Er wirkte vergleichsweise gefasst, wollte sich aber gegenüber "Freie Presse" nicht äußern. Noch am Nachmittag nahmen Brandursachenermittler der Kripo ihre Arbeit auf. Worauf das Feuer vor vier Tagen zurückzuführen ist, konnte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz gestern nicht mitteilen. Ebenso wenig gab es Angaben zu den Schadenshöhen beider Brände.