Der jüngste Wehrleiter Mittelsachsens

Der 21-jährige Paul Kretzschmar übernimmt die Funktion in der Großschirmaer Feuerwehr zunächst kommissarisch. Die Aufgabe hat es in sich.

Von Heike Hubricht

erschienen am 01.03.2017



Großschirma. Schnelles Handeln ist jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr Großschirma gefragt gewesen. Aber nicht wegen eines Brandes, sondern wegen eines anderen Notfalls: Die Feuerwehr hatte plötzlich keine Spitze mehr. Denn der bisherige Wehrleiter Steffen Krumbiegel gab sein Amt aus persönlichen Gründen auf, und sein bisheriger Vize Thomas Pfeiffer legte sein Amt ebenfalls nieder - weil er zugleich Stadtwehrleiter ist und sich auf diese Funktion konzentrieren will. Bürgermeister Volkmar Schreiter (FDP) führte viele Gespräche mit Feuerwehrleuten. "Und ich bin froh und dankbar, dass sich Paul Kretzschmar und Uwe Lantzsch bereit erklärt haben, die Funktionen als kommissarischer Wehrleiter beziehungsweise Stellvertreter zu übernehmen", so Schreiter. Bauchschmerzen, weil der neue Wehrleiter erst 21 Jahre alt ist, hat Schreiter nicht: "Paul Kretzschmar ist ein menschlich integrer Typ und wird von den Kameraden geschätzt. Ich traue es ihm zu."

Und Paul Kretzschmar traut es sich auch zu. Im Gespräch mit "Freie Presse" im Großschirmaer Feuerwehrdepot wirkt der 21-Jährige offen, vermittelnd, überlegt - und auch deutlich älter, als er ist. Die Entscheidung, den wichtigsten Posten in der Feuerwehr zu übernehmen, habe er sich nicht leicht gemacht, erzählt er. "Ich habe mit einigen Feuerwehrleuten darüber gesprochen. Viele haben mir zugesichert, dass sie mich unterstützen wollen", sagt Kretzschmar. Er könne es nur schaffen, wenn die Truppe zu ihm halte und er Unterstützung bekomme. Das habe auch Bürgermeister Schreiter in seiner Rede zur Jahreshauptversammlung gesagt.

Auf Vorurteile wegen seines Alters angesprochen, sagt Paul Kretzschmar: "Ich kann nur das machen, was ich bis jetzt gelernt habe." Zunächst müsse er die erforderlichen Lehrgänge für Zugführer und Wehrleiter nachholen. Mit 14 Jahren kam Paul Kretzschmar zur Feuerwehr. Bei der Juniflut 2013 beispielsweise pumpte er in Rothenfurth mit Keller aus, stapelte Sandsäcke und half bei der Evakuierung. Beim Löschen des Brandes am 2. Februar in der Steyermühle in Siebenlehn führte Kretzschmar bereits als Gruppenführer die Großschirmaer Wehr an.

Als Wehrleiter will er die Kommunikation unter den Brandschützern verbessern. "Probleme müssen offen angesprochen werden", sagt Kretzschmar. Zudem müssten Aufgaben gerecht verteilt werden, "damit jeder seinen Teil trägt". Paul Kretzschmar lobt den sehr guten Ausbildungsstand der Truppe. "Der ist top", sagt er. Die Wehr habe genügend Atemschutzgeräteträger und Bediener von schwerem hydraulischen Gerät, wie es zum Aufschneiden von Autos benötigt wird. Bis 2019 soll die Feuerwehr einen neuen Gerätewagen erhalten - als Ersatz für den 32 Jahre alten Robur. "Dank der guten Wartung durch Gerätewart Frank Eckardt hält der Robur noch durch", sagt Kretzschmar. Die Großschirmaer Feuerwehr zählt 27 aktive Mitglieder, davon fünf Frauen. Zehn von ihnen sind 30Jahre oder jünger. Zudem gibt es die Alters- und Ehrenabteilung mit 23Mitgliedern und die Jugendfeuerwehr mit sechs Mitgliedern. Die Wehr hatte im Vorjahr 15 Einsätze.

Die Großschirmaer Brandschützer bringen sich ins Ortsleben ein. Am 18. März ab 14.30 Uhr veranstalten sie ein Skatturnier der Feuerwehr. Zudem organisieren sie regelmäßig zum Männertag einen Tag der offenen Tür und sichern beispielsweise das Hexenfeuer in Rothenfurth ab. Auch beim Zuckertütenfest in der Großschirmaer DRK-Kita "Regenbogenland" sind sie mit von der Partie. "Das ist eine schöne Tradition. Wenn das Feuerwehrauto mit den Zuckertüten vorfährt, leuchten die Kinderaugen", erzählt Paul Kretzschmar. Seine Freundin akzeptiere, dass er in dem Ehrenamt viel unterwegs sei.

Laut dem Chef des mittelsächsischen Kreisfeuerwehrverbandes, Ehrenfried Keller, ist Paul Kretzschmar der jüngste Wehrleiter im Landkreis. "Ich begrüße es, wenn junge Leute ein Ehrenamt und Verantwortung übernehmen und finde die Entscheidung gut", sagt Keller. In der heutigen Zeit sei es nicht einfach, Ehrenamt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. "Junge Menschen bringen neue Ideen in die Feuerwehr ein und gehen mit der jungen Generation anders um als die alten Hasen." Das sei auch ein Impuls für die Nachwuchsgewinnung. "Ich hoffe, dass Paul Kretzschmar es lange Jahre durchhält", sagt Keller.