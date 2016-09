Die SchÃ¶nbergs rufen zum 113. Familientreffen

Die Schönbergs rufen zum 113. Familientreffen

Eines der ältesten Adelsgeschlechter Sachsens ist dieses Wochenende auf den Spuren seiner Ahnen unterwegs. Der rot-grüne Löwe begleitet sie dabei.

Von Astrid Ring

erschienen am 03.09.2016



Frauenstein/ReichstÄdt. Sie haben als Oberberghauptleute, Minister, Kammerherren, Amtmänner, Bischöfe residiert und regionale Geschichte mitgeschrieben - ihre Nachkommen gehören zu einem alten sächsischen Adelsgeschlecht: den von Schönbergs. Dieses Wochenende trifft sich der Familienverband zum 113. Mal.

Etwa 70 Vettern und Cousinen - vom Kleinkind bis zum 90-jährigen Senior - aus Deutschland und Schweden kommen diesmal bei Ilse von Schönberg auf Schloss Reichstädt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) nahe Frauenstein zusammen. Heute wollen alle das Silbermannmuseum in Frauenstein besuchen, wie Leo von Sahr-Schönberg sagt. Das dortige Schloss gehörte einst wie viele andere Herrenhäuser zum Familienbesitz - unter dem Wappen des rot-grünen Löwen. "Wir halten unsere Treffen immer dort ab, wohin die Familie einen Bezug hat", erklärt der Vorsitzende des Familienrates, der mit seiner Frau bei Leipzig lebt. Vor zwei Jahren war dies Schloss Purschenstein in Neuhausen. In Freiberg und Umgebung ist die Familie tief verwurzelt - in der Bergstadt findet sich der Schönbergsche Hof in der Kirchgasse. Albrecht von Schönberg, stellvertretender Vorstand des Familienrates, betreibt heute mit seiner Frau Land- und Forstwirtschaft in Krummenhennersdorf. "Die Familientreffen alle zwei Jahre haben zentrale Bedeutung für die Vettern und Cousinen. Alle sehen sich wieder, erleben einander und fassen innerhalb des Familienverbandes auch Beschlüsse. Denn unsere Stiftung engagiert sich in der Region", erklärt der 61-Jährige, der seit 1999 in Mittelsachsen lebt.

Jüngste Beispiele sind das Schönbergsche Grabmal in der Kirche Sayda, dessen Restaurierung über die Stiftung mitfinanziert wurde. Ebenso floss Geld in den Kreuzgang des Freiberger Doms, wo die Sammlung von Epitaphen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert der Familie restauriert wurde. "Schön, dass wir beteiligt werden und historische Quellen der Familie zur Verfügung stellen können", sagt Albrecht von Schönberg. Der Familienstammbaum reicht ins 14. Jahrhundert zurück. 1675 wurde der Schönbergsche Geschlechtsverband - ein Vorläufer des Vereins - in Freiberg gegründet. Seither trifft sich die Familie regelmäßig.