Die letzten Tage des Instituts

Freiberg will das einstige FNE-Gebäude kaufen. Entstehen sollen Wohnangebote für Senioren oder eine weitere Kita. Ein Stück Stadtgeschichte verschwindet.

Von Frank Hommel

erschienen am 16.05.2017



Freiberg. Wo 67 Jahre lang an neuen Materialien geforscht und der Grundstein für die Halbleiter-Industrie gelegt wurde, könnten bald Kinder lärmen oder Senioren ihren Lebensabend verbringen. Die Stadt Freiberg hat die Fühler ausgestreckt nach dem einstigen Forschungsinstitut für Nichteisenmetalle, kurz FNE, an der Lessingstraße. Im Gebäude gehen seit Ende 2016 keine Mitarbeiter mehr aus und ein. Nun hat sich die Stadt per Beschluss im Stadtrat das Vorkaufsrecht gesichert.

Gleichzeitig wurde für das Gebiet zwischen Lessing-, Gellert-, Heinrich-Heine- und Dr.-Külz-Straße ein Bebauungsplan angeschoben. Ziel: die Umwandlung in ein reines Wohngebiet. Wie Anita Torchala vom Stadtentwicklungsamt gegenüber den Stadträten argumentierte, will die Stadt damit "produzierendem oder sonstigem Gewerbe am Standort" vorbeugen. Sonst könne es nämlich "zu nachhaltigen städtebaulichen Spannungen und Konflikten mit der umgebenden Wohnnutzung" kommen.

Gleichzeitig sieht das Rathaus das Gebiet als potenziell tauglich für zentrumsnahe Wohnungen und eine weitere Kindereinrichtung. Denkbar sei auch die Erweiterung der Villa Kunterbunt - des seit rund zehn Jahren von der Kinderarche betriebenen, einstigen Betriebskindergartens des FNE. Und auch an betreuten Wohnformen für Senioren besteht laut Stadtverwaltung Bedarf. Die Zeit drängt, so das Rathaus. Torchala: "Es gab bereits Aktivitäten zur Veräußerung der Betriebsgebäude und der Grundstücke." Und: "Neben der Stadt Freiberg gibt es weitere Interessenten." Im Rathaus wird schon überlegt, wie bei einem Kauf und einem denkbaren Abriss samt Neubau mit möglichen Altlasten auf dem Grundstück umzugehen ist. Gutachten zu Schadstoffen würden selbstverständlich erstellt, so Bürgermeister Holger Reuter (CDU) im Stadtrat. Dann sei es das Bemühen der Stadt, den Kaufpreis um eventuelle Entsorgungskosten zu drücken.

Das Forschungsinstitut für Nichteisenmetalle gehört zur Nürnberger Gesellschaft für Elektrometallurgie, kurz GfE. Die Nürnberger haben sich 2006 in das Forschungsinstitut eingekauft und 2007 das FNE ganz übernommen. Die Geschichte des FNE reicht aber deutlich länger zurück. Gegründet wurde es 1949. 1957 ging daraus der VEB Spurenmetalle Freiberg hervor - Startschuss der Siliziumindustrie in Freiberg.

Das FNE überstand die Wende, wurde eigenständige GmbH. Zeitweise arbeiteten an der Lessingstraße bis zu 150 Menschen, 2004 wurde in Brand-Erbisdorf die Tochterfirma GfE Fremat eröffnet, sozusagen die Werkbank des Forschungsinstituts, in der wichtige Eigenentwicklungen selbst umgesetzt werden. Mit dem Kauf des FNE übernahm die Nürnberger Gesellschaft auch Brand-Erbisdorf. FNE forschte zu hochschmelzenden Nichteisen-Metallen, Leichtmetallen, Materialbeschichtung. Kunden kamen aus der Glas- und Kfz-Industrie, aus Luft- und Raumfahrt und dem Maschinenbau. Ironie der Geschichte: Während Freiberg nun geschlossen ist, bleibt der Standort Brand-Erbisdorf vorerst erhalten.

Die GfE äußerte sich auf Anfrage der "Freien Presse" nicht zur Schließung des Freiberger Standortes und zum Vorkaufsrecht des Stadtrates. Auch neueste Mitarbeiterzahlen in Brand-Erbisdorf wurden nicht mitgeteilt. (mit kok)